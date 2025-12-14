ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती ठंड के बीच प्रदूषण का प्रकोप, जानें- क्या बोलीं जिला अस्पताल की सीएमएस

नई दिल्ली/नोएडा: बदलते मौसम में एयर क्वालिटी बेहद खराब हो जाती है. नोएडा का प्रदूषण का स्तर देखा जाए तो करीब 400 के आसपास दर्ज किया जा रहा है. ऐसे में अगर हम सावधानी नहीं बरतते, तो इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए. इसे लेकर जिला अस्पताल की सीएमएस अजय राणा ने कहा कि प्रदूषण के कारण बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. वायु प्रदूषण में मौजूद हानिकारक गैस और कण हमारे फेफड़ों में जाकर उन्हें कमजोर कर देते हैं.

उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में प्रदूषण के दुष्प्रभाव से परेशान मरीजों में 15 से कम और 50 साल से अधिक के मरीज सबसे ज्यादा शामिल हैं, वायु प्रदूषण में मौजूद हानिकारक गैस और कण हमारे फेफड़ों में जाकर उन्हें कमजोर कर देते हैं. खासकर बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है और बुजुर्ग जिनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, इस प्रदूषण से ज्यादा प्रभावित होते हैं. साथ ही यह भी बताया कि अस्पताल में प्रदूषण संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों की संख्या में 15-20% इजाफा हुआ है.