दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती ठंड के बीच प्रदूषण का प्रकोप, जानें- क्या बोलीं जिला अस्पताल की सीएमएस

उन्होंने कहा कि प्रदूषण के चलते सबसे अधिक बच्चे व बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं. क्या है इनसे बचने के उपाय, जानें..

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण का प्रकोप
दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण का प्रकोप (ETV Bharat)
Published : December 14, 2025 at 8:47 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: बदलते मौसम में एयर क्वालिटी बेहद खराब हो जाती है. नोएडा का प्रदूषण का स्तर देखा जाए तो करीब 400 के आसपास दर्ज किया जा रहा है. ऐसे में अगर हम सावधानी नहीं बरतते, तो इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए. इसे लेकर जिला अस्पताल की सीएमएस अजय राणा ने कहा कि प्रदूषण के कारण बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. वायु प्रदूषण में मौजूद हानिकारक गैस और कण हमारे फेफड़ों में जाकर उन्हें कमजोर कर देते हैं.

उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में प्रदूषण के दुष्प्रभाव से परेशान मरीजों में 15 से कम और 50 साल से अधिक के मरीज सबसे ज्यादा शामिल हैं, वायु प्रदूषण में मौजूद हानिकारक गैस और कण हमारे फेफड़ों में जाकर उन्हें कमजोर कर देते हैं. खासकर बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है और बुजुर्ग जिनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, इस प्रदूषण से ज्यादा प्रभावित होते हैं. साथ ही यह भी बताया कि अस्पताल में प्रदूषण संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों की संख्या में 15-20% इजाफा हुआ है.

जिला अस्पताल की सीएमएस ने बताई स्थिति व सावधानियां. (ETV Bharat)

वहीं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. वी के गुप्ता ने बताया कि प्रदूषण से बचने के लिए कोशिश करें कि बुजुर्ग और बच्चे सुबह के समय बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर पहने. जब तक एयर क्वालिटी बेहतर ना हो, बाहर की जगह घर के अंदर ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए. वहीं घर में एयर प्यूरिफायर भी लगा सकते हैं. नोएडा एनसीआर क्षेत्र में लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के चलते देखा जाए तो सांस लेने की समस्या से लेकर लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है.

