उत्तराखंड में सीजनल वायरल के बीच बढ़ीं आंखों की दिक्कतें, जानिए आई फ्लू से कैसे बचें?
उत्तराखंड में आई फ्लू के मरीजों में इजाफा, बच्चों में संक्रमण और एलर्जी का खतरा, डॉक्टरों ने दिए बचाव के टिप्स
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 8:47 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बीच आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगी हैं. वायरल कंजंक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण बच्चों समेत बड़ों में भी दिखाई देने लगे हैं. लगातार बदल रहे मौसम के बीच सीजनल फ्लू के साथ ही अब आई फ्लू से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है.
आई फ्लू के लक्षणों में मुख्य रूप से आंखों का लाल होना, खुजली या चुभन, पानी आना और किरकिरी महसूस होना आम संकेत हैं. हालांकि, सिर्फ लक्षणों के आधार पर संक्रमण और एलर्जी में फर्क करना मुश्किल है. यही वजह है कि डॉक्टर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस तरह की दिक्कतें होने पर नेत्र विशेषज्ञ से जांच जरूर कराएं.
वायरल कंजंक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में क्या है फर्क? वायरल कंजंक्टिवाइटिस संक्रमित व्यक्ति की आंख के पानी आना, दूषित हाथों के संपर्क से फैल सकता है. इसके उलट एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस संक्रामक नहीं होता बल्कि, धूल, परागकण, फफूंद या दूसरे एलर्जन से हो सकता है. दोनों स्थितियों में आंख लाल और पानी आना जैसी समस्या हो सकती है.
खुद से दवा न लें, आंखों को छूने से बचें: ऐसे में कभी भी खुद से दवा लेना नहीं चाहिए. बारिश के बाद नमी, धूल-मिट्टी और बदलते मौसम के बीच आंखों में परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे में डॉक्टर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बेवजह आंखों को छूने से बचें, साफ-सफाई का ध्यान रखें साथ ही धूल मिट्टी वाले स्थान पर जाने से बचें.
डॉक्टरों की सलाह: बता दें कि मानसून की विदाई के दौरान बच्चों में कंजंक्टिवाइटिस और एलर्जिक आंखों की शिकायतें बढ़ रही है. जिसके चलते डॉक्टर्स हाथ धोने और आंखों को न छूने की आदत अपनाने पर जोर दे रहे हैं. इसके साथ ही माता-पिता से बच्चों को साबुन से हाथ धोने पर जोर देने को कहा जा रहा है.
इसके अलावा आंखें न मलना और तौलिया या रूमाल साझा न करने की जानकारी देने को कहा जा रहा है. आंखों में लालिमा या खुजली होने पर बच्चों को स्कूल न भेजने, आंखों में इसके लक्षण होने पर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल न करने और बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड आई ड्रॉप इस्तेमाल न करने की सलाह दी जा रही है.
वहीं, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की आई स्पेशलिस्ट डॉ. स्वाति शर्मा ने कहा कि,
"वर्तमान समय में आई फ्लू के मामले काफी ज्यादा सामने आ रहे है. जिसे आई कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है. इसके लक्षणों में आंखों का लाल होना, कम दिखाई देना, आंखों में चुभन होना शामिल है. लगातार बदल रहे मौसम के बीच बच्चों में भी आंखों की एलर्जी देखी जा रहा है."- डॉ. स्वाति शर्मा, आई स्पेशलिस्ट, दून अस्पताल
"आई फ्लू से लगभग हर वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों की इम्युनिटी कम रहती है. जिसके चलते इनमें आंखों की एलर्जी ज्यादा देखी जा रही है. ऐसे मरीजों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है."- डॉ. स्वाति शर्मा, आई स्पेशलिस्ट, दून अस्पताल
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