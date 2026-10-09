ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सीजनल वायरल के बीच बढ़ीं आंखों की दिक्कतें, जानिए आई फ्लू से कैसे बचें?

आंखों की जांच ( फोटो- ETV Bharat )

आई फ्लू के लक्षणों में मुख्य रूप से आंखों का लाल होना, खुजली या चुभन, पानी आना और किरकिरी महसूस होना आम संकेत हैं. हालांकि, सिर्फ लक्षणों के आधार पर संक्रमण और एलर्जी में फर्क करना मुश्किल है. यही वजह है कि डॉक्टर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस तरह की दिक्कतें होने पर नेत्र विशेषज्ञ से जांच जरूर कराएं.