PCS से प्रमोट होने वाले IAS के साथ भेदभाव, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदलेगा माहौल
उत्तर प्रदेश पीसीएस संगठन के पूर्व अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS अधिकारी बाबा हरदेव ने बताया, यह स्थिति PCS संगठन कमजोर होने की वजह से हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 5:09 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारी लंबे समय से IAS अधिकारियों के सामने सम्मान और पहचान के संकट से जूझ रहे हैं. PCS से IAS में पदोन्नति होने के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था में उन्हें उचित मान-सम्मान और जिम्मेदारियां नहीं मिल पातीं, जिससे उनका मनोबल प्रभावित होता है. यह समस्या वर्षों पुरानी है, जहां प्रमोटेड IAS अधिकारियों को अक्सर डायरेक्ट IAS की तुलना में कम महत्वपूर्ण पोस्टिंग या सीमित अधिकार दिए जाते हैं.
संवर्ग के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा: कई PCS अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर लंबे समय तक काम करने के कारण स्थानीय राजनीति और प्रशासन से गहरा जुड़ाव रखते हैं, लेकिन IAS कैडर में प्रवेश के बाद भी उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाता. पूर्व आईएएस अधिकारी बदले चटर्जी की एक याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश ने पीसीएस से प्रोन्नत होने वाले आईएएस अधिकारियों के लिए एक नई आशा की किरण का संचार किया है. हनुमान ने वेतन और भट्ट समय पर न मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस लालफीता शाही की वजह से संवर्ग के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है, यह साफ नजर आ रहा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: IAS और IPS में सेवा लाभों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि IAS और IPS अधिकारियों को सेवा लाभ देने में कोई अंतर नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रोबेशन पीरियड में राज्य सिविल सेवा से इंडक्ट होने वाले अधिकारियों को उनके जूनियर साथियों के समान वेतन और लाभ मिलने चाहिए, जब तक वे राज्य सेवा में लियन रखते हैं.
हाईकोर्ट ने कहा- यह लाल फीता शाही है: यह फैसला राज्य से प्रमोशन पाकर IAS/IPS में आने वाले अधिकारियों के लिए राहत लेकर आया है. इस मामले में पीसीएस से प्रमोट पूर्व आईएएस अधिकारी बादल चटर्जी ने याचिका की थी. ईटीवी भारत को बदल चटर्जी ने बताया कि हाईकोर्ट स्पष्ट कहा है कि यह लाल फीता शाही है.
पीसीएस से आईएएस अधिकारी बनने पर जो भी लाभ मिलने हैं जो भी अनुमान है उनका पूरा लाभ दिया जाना चाहिए. बादल चटर्जी बताते हैं कि समय-समय पर डायरेक्ट आईएएस पीसीएस से प्रमोट हुए आईएएस अधिकारियों के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं जो की स्वीकार्य नहीं है. कुछ अन्य मामलों में कुछ और प्रमोट आईएएस अधिकारी कोर्ट गए हैं और जल्द ही उसमें भी सकारात्मक निर्णय आ सकता है.
वेतन पैकेज की तुलना: 7वें वेतन आयोग के अनुसार, नए IAS, IPS और राज्य PCS अधिकारियों का शुरुआती बेसिक वेतन 56,100 रुपये प्रतिमाह है. भत्तों (DA, HRA, TA आदि) सहित इन-हैंड सैलरी लगभग 70,000 से 1 लाख रुपये तक होती है. शुरुआत में IAS और IPS में कोई अंतर नहीं है, जबकि राज्य PCS (जैसे UPPCS) का भी लगभग समान पैकेज होता है. हालांकि, प्रमोशन और पोस्टिंग के साथ IAS/IPS में तेजी से वृद्धि होती है, और उच्च पदों पर IAS का वेतन IPS से थोड़ा अधिक हो सकता है (IAS अधिकतम 2.5 लाख रुपये, IPS 2.25 लाख रुपये तक). कुल मिलाकर शुरुआती स्तर पर प्रतिशत अंतर नगण्य है.
राज्य PCS से UPSC/IAS/IPS में प्रमोशन: राज्य PCS अधिकारी 8-20 वर्ष की सेवा (UP में आमतौर पर 15-20 वर्ष) पूर्ण करने के बाद सेलेक्शन कमिटी के जरिए IAS में प्रमोट हो सकते हैं. इसमें UPSC की भूमिका होती है और एक-तिहाई IAS पद प्रमोशन से भरे जाते हैं.
प्रमोटेड अधिकारियों की स्थिति: प्रमोशन के बाद ये अधिकारी नए चुने गए IAS/IPS से वरिष्ठ माने जाते हैं. उन्हें बैक-डेटेड सीनियरिटी (batch) दी जाती है, जिससे वे अनुभवी IAS/IPS के समकक्ष या उनसे आगे हो जाते हैं. हालिया विकासों ने PCS अधिकारियों के लिए आशा की किरण जगाई है. केंद्र सरकार के विभाग ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने कैडर रिव्यू के बाद उत्तर प्रदेश में IAS कैडर की स्वीकृत संख्या को 652 से बढ़ाकर 683 कर दिया है.
PCS से IAS बनने वाले अधिकारियों की संख्या 30: यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी आधिकारिक गजट में प्रकाशित हुआ और तुरंत प्रभावी हो गया. इसमें 27 नए पदों का सृजन और 9 अतिरिक्त पद प्रमोशन के लिए शामिल किए गए हैं. इस वृद्धि से PCS से IAS में प्रमोशन की प्रक्रिया तेज हुई है. 2026 में PCS से IAS बनने वाले अधिकारियों की संख्या 30 तक पहुंच गई है. मुख्य सचिव द्वारा 1 जनवरी 2026 को जारी IAS ग्रेडेशन लिस्ट बुकलेट के विमोचन के दौरान इसकी पुष्टि की गई. यह कदम न केवल लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे वरिष्ठ PCS अधिकारियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि उनके अस्तित्व और योगदान को मान्यता देने वाला भी है.
पीसीएस संगठन कमजोर हो गया है: इससे पहले 2025 में भी 22 वरिष्ठ PCS अधिकारियों को IAS में प्रमोट किया गया था, जिससे प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा आई. यह बदलाव उत्तर प्रदेश की विशाल प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए अत्यंत जरूरी है. उत्तर प्रदेश पीसीएस संगठन के पूर्व अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS अधिकारी बाबा हरदेव ने बताया कि यह सारी स्थितियां पीसीएस संगठन के कमजोर होने की वजह से हुई हैं.
जब हमारा संगठन चलता था तब इस तरह की कोई सूचना नहीं आती थी कि कोई भेदभाव किया गया हो. मुख्यमंत्री स्तर पर हम अपनी बात रखते थे. यह सारे बदलाव उसे स्थिति में आए हैं जबकि हमारा पीसीएस संगठन कमजोर हो गया है.
