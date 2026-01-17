ETV Bharat / state

PCS से प्रमोट होने वाले IAS के साथ भेदभाव, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदलेगा माहौल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारी लंबे समय से IAS अधिकारियों के सामने सम्मान और पहचान के संकट से जूझ रहे हैं. PCS से IAS में पदोन्नति होने के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था में उन्हें उचित मान-सम्मान और जिम्मेदारियां नहीं मिल पातीं, जिससे उनका मनोबल प्रभावित होता है. यह समस्या वर्षों पुरानी है, जहां प्रमोटेड IAS अधिकारियों को अक्सर डायरेक्ट IAS की तुलना में कम महत्वपूर्ण पोस्टिंग या सीमित अधिकार दिए जाते हैं.

संवर्ग के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा: कई PCS अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर लंबे समय तक काम करने के कारण स्थानीय राजनीति और प्रशासन से गहरा जुड़ाव रखते हैं, लेकिन IAS कैडर में प्रवेश के बाद भी उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाता. पूर्व आईएएस अधिकारी बदले चटर्जी की एक याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश ने पीसीएस से प्रोन्नत होने वाले आईएएस अधिकारियों के लिए एक नई आशा की किरण का संचार किया है. हनुमान ने वेतन और भट्ट समय पर न मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस लालफीता शाही की वजह से संवर्ग के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है, यह साफ नजर आ रहा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: IAS और IPS में सेवा लाभों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि IAS और IPS अधिकारियों को सेवा लाभ देने में कोई अंतर नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रोबेशन पीरियड में राज्य सिविल सेवा से इंडक्ट होने वाले अधिकारियों को उनके जूनियर साथियों के समान वेतन और लाभ मिलने चाहिए, जब तक वे राज्य सेवा में लियन रखते हैं.

हाईकोर्ट ने कहा- यह लाल फीता शाही है: यह फैसला राज्य से प्रमोशन पाकर IAS/IPS में आने वाले अधिकारियों के लिए राहत लेकर आया है. इस मामले में पीसीएस से प्रमोट पूर्व आईएएस अधिकारी बादल चटर्जी ने याचिका की थी. ईटीवी भारत को बदल चटर्जी ने बताया कि हाईकोर्ट स्पष्ट कहा है कि यह लाल फीता शाही है.

पीसीएस से आईएएस अधिकारी बनने पर जो भी लाभ मिलने हैं जो भी अनुमान है उनका पूरा लाभ दिया जाना चाहिए. बादल चटर्जी बताते हैं कि समय-समय पर डायरेक्ट आईएएस पीसीएस से प्रमोट हुए आईएएस अधिकारियों के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं जो की स्वीकार्य नहीं है. कुछ अन्य मामलों में कुछ और प्रमोट आईएएस अधिकारी कोर्ट गए हैं और जल्द ही उसमें भी सकारात्मक निर्णय आ सकता है.

वेतन पैकेज की तुलना: 7वें वेतन आयोग के अनुसार, नए IAS, IPS और राज्य PCS अधिकारियों का शुरुआती बेसिक वेतन 56,100 रुपये प्रतिमाह है. भत्तों (DA, HRA, TA आदि) सहित इन-हैंड सैलरी लगभग 70,000 से 1 लाख रुपये तक होती है. शुरुआत में IAS और IPS में कोई अंतर नहीं है, जबकि राज्य PCS (जैसे UPPCS) का भी लगभग समान पैकेज होता है. हालांकि, प्रमोशन और पोस्टिंग के साथ IAS/IPS में तेजी से वृद्धि होती है, और उच्च पदों पर IAS का वेतन IPS से थोड़ा अधिक हो सकता है (IAS अधिकतम 2.5 लाख रुपये, IPS 2.25 लाख रुपये तक). कुल मिलाकर शुरुआती स्तर पर प्रतिशत अंतर नगण्य है.