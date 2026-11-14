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आगरा के वेटलैंड्स में बढ़ा मेहमान परिंदों का कलरव; सात समंदर पार से पहुंचे प्रवासी पक्षी

आगरा के वेटलैंड्स में बढ़ा मेहमान परिंदों का कलरव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: ताजनगरी के वेटलैंड्स सर्दी की दस्तक के साथ ही रंग-बिरंगे प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो गए हैं. सूरज की पहली किरण के साथ ही इन वेटलैंड्स पर प्रवासी पक्षियों की अठखेलियां शुरू हो जाती हैं. यह करीब पांच हजार किलोमीटर की लंबी यात्रा करके आगरा पहुंचे हैं. इससे शहर की जैव-विविधता और ईको टूरिज्म का रोमांच दोगुना हो गया है.

आगरा के पक्षी विशेषज्ञ डॉ. केपी सिंह ने बताया कि सेंट्रल एशियन फ्लाई-वे से उत्तर भारत में प्रवासी पक्षी पहुंच रहे हैं. यह करीब 30 दिन का सफर तय करके पहुंचे हैं. इससे रामसर साइट सूरसरोवर पक्षी विहार, जोधपुर झाल, यमुना किनारे और चंबल नदी क्षेत्र में इन प्रवासी पक्षियों की अठखेलियां यहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर रही है.

सात समंदर पार से पहुंचे प्रवासी पक्षी. (Video Credit: ETV Bharat) आगरा और आसपास के जिलों में जैव-विविधता का अध्ययन करने वाली संस्था बीआरडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक, आगरा शहर में यमुना नदी के पांच प्रमुख स्थानों पर प्रवासी पक्षी रिकॉर्ड हो रहे हैं. इसमें दशहरा घाट से लेकर ताजमहल और स्ट्रेची ब्रिज के नीचे यमुना नदी में कॉमन शेल्डक, रूडी शेल्डक, ब्राउन-हेडेड गल और ब्लैक-हेडेड गल बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं. इनके अलावा व्हिस्कर्ड टर्न, पलाश गल, ग्रेटर कोर्मोरेंट और पेंटेड स्टार्क जैसे जलीय पक्षी भी विचरण भी हर साल यहां पर आते हैं. देहात की बात करें तो यमुना क्षेत्र में नगला अटूस से लेकर रुनकता और दयालबाग तक हर वर्ष की भांति ग्रेटर फ्लेमिंगो, डोमीसोइल क्रेन, रोजी पेलिकन और बार-हेडेड गूज के झुंड दर्ज किए जा रहे हैं. प्रवासी पक्षी. (Photo Credit: ETV Bharat) प्रवासी पक्षियों का पहला पड़ाव बना 'जोधपुर झाल': बीआरडीएस के पक्षी विशेषज्ञ डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि आगरा-मथुरा सीमा पर स्थित जोधपुर झाल प्रवासी पक्षियों की लंबी यात्रा के दौरान ठहराव का एक सबसे अहम वेटलैंड है. यहां पर 30 देशों को कवर करने वाले 'सेंट्रल एशियन फ्लाईवे' से प्रवास करने वाले विदेशी पक्षी आते हैं. सबसे पहले जोधपुर झाल पर पहुंचते हैं. इसके बाद ही केवलादेव नेशनल पार्क और सूर सरोवर (कीठम) की ओर आगे बढ़ते हैं. वर्तमान की बात करें तो जोधपुर झाल पर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी पक्षी डेरा डाले चुके हैं. प्रवासी पक्षी. (Photo Credit: ETV Bharat)