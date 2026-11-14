आगरा के वेटलैंड्स में बढ़ा मेहमान परिंदों का कलरव; सात समंदर पार से पहुंचे प्रवासी पक्षी
पेलिकन प्रवासी पक्षी की बात करें तो मिडल ईस्ट से आने वाली सबसे बड़ी पक्षी की प्रजाति है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:54 AM IST
आगरा: ताजनगरी के वेटलैंड्स सर्दी की दस्तक के साथ ही रंग-बिरंगे प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो गए हैं. सूरज की पहली किरण के साथ ही इन वेटलैंड्स पर प्रवासी पक्षियों की अठखेलियां शुरू हो जाती हैं. यह करीब पांच हजार किलोमीटर की लंबी यात्रा करके आगरा पहुंचे हैं. इससे शहर की जैव-विविधता और ईको टूरिज्म का रोमांच दोगुना हो गया है.
आगरा के पक्षी विशेषज्ञ डॉ. केपी सिंह ने बताया कि सेंट्रल एशियन फ्लाई-वे से उत्तर भारत में प्रवासी पक्षी पहुंच रहे हैं. यह करीब 30 दिन का सफर तय करके पहुंचे हैं. इससे रामसर साइट सूरसरोवर पक्षी विहार, जोधपुर झाल, यमुना किनारे और चंबल नदी क्षेत्र में इन प्रवासी पक्षियों की अठखेलियां यहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर रही है.
आगरा और आसपास के जिलों में जैव-विविधता का अध्ययन करने वाली संस्था बीआरडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक, आगरा शहर में यमुना नदी के पांच प्रमुख स्थानों पर प्रवासी पक्षी रिकॉर्ड हो रहे हैं. इसमें दशहरा घाट से लेकर ताजमहल और स्ट्रेची ब्रिज के नीचे यमुना नदी में कॉमन शेल्डक, रूडी शेल्डक, ब्राउन-हेडेड गल और ब्लैक-हेडेड गल बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं.
इनके अलावा व्हिस्कर्ड टर्न, पलाश गल, ग्रेटर कोर्मोरेंट और पेंटेड स्टार्क जैसे जलीय पक्षी भी विचरण भी हर साल यहां पर आते हैं. देहात की बात करें तो यमुना क्षेत्र में नगला अटूस से लेकर रुनकता और दयालबाग तक हर वर्ष की भांति ग्रेटर फ्लेमिंगो, डोमीसोइल क्रेन, रोजी पेलिकन और बार-हेडेड गूज के झुंड दर्ज किए जा रहे हैं.
प्रवासी पक्षियों का पहला पड़ाव बना 'जोधपुर झाल': बीआरडीएस के पक्षी विशेषज्ञ डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि आगरा-मथुरा सीमा पर स्थित जोधपुर झाल प्रवासी पक्षियों की लंबी यात्रा के दौरान ठहराव का एक सबसे अहम वेटलैंड है. यहां पर 30 देशों को कवर करने वाले 'सेंट्रल एशियन फ्लाईवे' से प्रवास करने वाले विदेशी पक्षी आते हैं. सबसे पहले जोधपुर झाल पर पहुंचते हैं.
इसके बाद ही केवलादेव नेशनल पार्क और सूर सरोवर (कीठम) की ओर आगे बढ़ते हैं. वर्तमान की बात करें तो जोधपुर झाल पर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी पक्षी डेरा डाले चुके हैं.
ताजनगरी में पहुंची ये प्रमुख प्रजातियां: पक्षी विशेषज्ञ डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि आगरा जिले की बात करें तो जिले के विभिन्न वेटलैंड्स पर सर्दी के इस सीजन में रोजी पेलिकन, डालमेशन पेलिकन, डोमीसोइल क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, नॉर्दर्न शोवलर, कॉमन टील, नोर्दन पिनटेल, पाइड एवोसेट, ब्लैक-टेल्ड गॉडविट, रफ, गारगेनी, गेडवाल, कॉमन कूट, कॉमन सैंडपाइपर, वुड सैंडपाइपर, लिटिल स्टिंट, टेमिनिक स्टिंट, लिटिल रिंग्ड प्लोवर, सिट्रिन वैगटेल, कॉमन रेड-शैंक, केंटिश प्लोवर, ब्लूथ्रोट, रायनेक, साइबेरियन स्टोनचैट और व्हाइट-टेल्ड लैपविंग जैसी दुर्लभ और आकर्षक प्रजातियां के प्रवासी पक्षी पहुंच गए हैं.
चंबल भी प्रवासी पक्षियों से गुलजार: बीआरडीएस के पक्षी विशेषज्ञ डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि रामसर साइट सूर सरोवर, जोधपुर झाल, यमुना और चंबल नदी क्षेत्र में प्रवासी पक्षी पहुंच गए हैं. इसके साथ ही शहर में सेवला वेटलैंड, खारी नदी क्षेत्र, फतेहपुर सीकरी, जगनेर-तांतपुर और करबन नदी क्षेत्र के वेटलैंड भी प्रवासी पक्षियों के प्रमुख आश्रय स्थल बन गए हैं. जैसे-जैसे ठंड बढेगी, चंबल नदी क्षेत्र मे इंडियन स्कीमर, ब्लैक-बैलिड टर्न, स्मॉल प्रेन्टिकाल, इंडियन रिवर टर्न आदि प्रजातियां पर्यटकों के लिए आकर्षण और रोमांच का केंद्र बन जाएगी.
सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से उत्तर भारत में आते हैं प्रवासी पक्षी: बीआरडीएस के पक्षी विशेषज्ञ डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि उत्तरी भारत की बात करें तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे (सीएएफ) से प्रवासी पक्षी आते हैं. जो आगरा और अन्य क्षेत्र में पहुंचते हैं. वर्तमान में आगरा के वेटलैंडस की बात करें तो यहां पर कॉमन शेल्डक, रूडी शेल्डक, ब्राउन-हेडेड गल और ब्लैक-हेडेड गल समेत अन्य दिखाई दे रहे हैं. अभी की बात करें तो आगरा और भरतपुर के बीच में ग्रेटर फ्लेमिंगो के कई झुंड देखने को मिले हैं.
कीठम झील की बात करें तो रोजी पेलिकन आते हैं. पेलिकन प्रवासी पक्षी की बात करें तो मिडल ईस्ट से आने वाली सबसे बड़ी पक्षी की प्रजाति है. आगरा और आसपास की बात करें तो जो ग्रेटर फ्लेमिंगो हैं. जो हमारे गुजरात के कच्छ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में स्थानीय प्रजाति के साथ में यूरोपियन प्रजाति आकर मर्ज हो जाती हैं. वहां से ये उत्तरी भारत की ओर मूव करते हैं.
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