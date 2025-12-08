ETV Bharat / state

दुनिया भर से आ रहे हैं मेहमान: सरिस्का टाइगर रिजर्व में प्रवासी पक्षियों की धूम

हर साल नवंबर के अंत से फरवरी तक का समय सरिस्का में बर्डवॉचिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है.

Sariska Tiger Reserve
सरिस्का में प्रवासी पक्षियों का डेरा (Photo Source: Sariska CCF)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: सर्द ऋतु की शुरुआत के साथ ही इन दिनों सरिस्का टाइगर रिजर्व में मध्य एशिया के बार-हेडेड गूज, मंगोलिया के रड्डी शेलडक और दक्षिण अफ्रीका के जैकोबिन कोयल समेत अन्य प्रवासी पक्षियों की गूंज सुनाई पड़ने लगी है. सरिस्का की 272 से अधिक प्रजातियों में शामिल 57 प्रवासी प्रजातियों के पक्षी इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि यह स्वस्थ वन पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण संकेतक है. सरिस्का इन दिनों प्रवासी पक्षियों और शक्तिशाली रैप्टर्स (शिकारी पक्षियों) की आमद से जीवंत हो उठा है. उन्होंने बताया कि सरिस्का में 272 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज हैं, जिनमें 57 प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं.

Sariska Tiger Reserve
सरिस्का के जलस्त्रोत में ​प्रवासी पक्षियों का जोड़ा (Photo Source: Sariska CCF)

पढ़ें: भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान: पानी की एक-एक बूंद पर टिका विश्व धरोहर वेटलैंड

जलस्रोत आकर्षित कर रहे: सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले सिलीसेढ़, कर्णकवास, मानसरोवर, हनुमान सागर और किरास्का आदि जलस्रोत इन दिनों दुनिया भर के प्रवासी पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. सर्दियों में सरिस्का के अधिकांश छोटे-बड़े जलस्रोतों पर पर्यटकों को प्रवासी पक्षी दिखाई दे रहे हैं. यही कारण है कि बाघ के साथ-साथ अब सरिस्का में प्रवासी पक्षी भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं.

कई देशों से आ रहे प्रवासी पक्षी: सीसीएफ कटियार ने बताया कि सर्दी के मौसम में मध्य एशिया के बार-हेडेड गूज, मंगोलिया के रुड्डी शेलडक, दक्षिण अफ्रीका के जैकोबिन कोयल, चीन और मालदीव के लेसर व्हिसलिंग डक, यूरोप के गार्गनी, साइबेरिया के कॉमन टील, उपोष्णकटिबंधीय यूरोप के कॉमन सैंडपाइपर और यूरोप, कजाकिस्तान व तिब्बत से नॉर्दर्न पिंटेल आदि प्रवासी पक्षी सरिस्का के जलस्रोतों पर पहुंचने लगे हैं. इसके साथ ही सरिस्का में 32 प्रजातियों के रैप्टर्स जैसे क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, बोनैलीज ईगल, शिकरा और व्हाइट-आइड बजर्ड आदि भी आसमान में मंडराते दिखाई दे रहे हैं.

सरिस्का बना बर्डवॉचिंग का प्रमुख केंद्र: सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि हर साल नवंबर के अंत से फरवरी तक का समय सरिस्का में बर्डवॉचिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. उन्होंने बताया कि इस दौरान सरिस्का प्रकृति व पक्षी प्रेमियों के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है.

TAGGED:

MIGRATORY BIRDS
BIRDS IN SARISKA
BIRDWATCHING IN SARISKA
SARISKA TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.