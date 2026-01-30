ETV Bharat / state

खुशखबरी: देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर पहुंची 1.29 लाख, नई जुड़ीं 5 हजार सीटें

नीट यूजी की सीट मैट्रिक्स के अनुसार एमबीबीएस की कुल 1,29,630 सीटें हो गई हैं. देश में कॉलेजों की संख्या बढ़कर 824 हो गई है.

MBBS Seats In India
नीट की परीक्षा देकर निकलते छात्र- छात्राएं (फाइल फोटो) (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश के एकमात्र मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) को मई 2026 में आयोजित करने वाली है. परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन फरवरी से शुरू होंगे. इसी परीक्षा के जरिए मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा. एडमिशन के लिए सर्वाधिक डिमांड एमबीबीएस सीटों की रहती है.

बीते साल जहां 1.24 लाख एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन नीट यूजी 2025 के परिणाम से मिला था, जिसमें नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) की गाइडलाइन के आधार पर मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा (सेंट्रल) हुई थी. इसी तरह देश के सभी स्टेट बोर्ड की 85 फीसदी स्टेट कोटा काउंसलिंग हुई थी. इस काउंसलिंग के बाद अब फिर एमबीबीएस की सीट्स बढ़ गई हैं. करीब 5000 के आसपास एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी हुई है.

पढ़ें: मोटी फीस से पासिंग मार्क्स से भी कम स्कोर पर मिल रही MBBS सीट, टॉपर से 511 कम 175 के स्कोर पर भी प्रवेश

कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनएमसी की वेबसाइट में लगातार अपडेट चलता रहता है. वर्तमान में इस वेबसाइट पर दी गई सीट मैट्रिक्स के अनुसार देश में एमबीबीएस की कुल 1,29,630 सीटें हो गई हैं. वहीं, देश में कॉलेजों की संख्या बढ़कर 824 हो गई है. देव शर्मा ने बताया कि एमबीबीएस सीटों के आंकड़े नीट यूजी 2026 में शामिल होने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद रहेंगे. साल 2025 में जब काउंसलिंग चल रही थी, तब 808 मेडिकल कॉलेज में 1,24,750 एमबीबीएस सीटें थीं. हालांकि, इनमें से कुछ सीटों में एडमिशन नहीं दिया गया था. इसके साथ पुरानी कुछ मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस सीट्स को रिन्युअल नहीं किया गया था. इसके अनुसार, 1,23,700 सीटों पर ही एडमिशन मिला था.

साल 2024 की सीट गणना

  • सरकारी मेडिकल कॉलेज 432, जिनमें 60,485 सीट.
  • 346 प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में 57,265 सीट.
  • 775 मेडिकल कॉलेज में कुल 1,17,750 एमबीबीएस सीट

साल 2025 की सीट गणना

  • 450 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 62,807 सीटों पर एडमिशन.
  • 358 निजी या डीम्ड मेडिकल कॉलेजों में 60,893 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन.
  • देश के 808 मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,23,700 सीटों पर एडमिशन.

साल 2026 की सीट गणना

  • सीट मैट्रिक्स के अनुसार, देश के 450 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 63,160 सीटें.
  • देश में प्राइवेट व डीम्ड मेडिकल कॉलेज 374 हैं, जिनमें 66,443 सीटें.
  • दोनों को मिलाकर देश में 824 मेडिकल कॉलेज और 1,29,603 एमबीबीएस सीटें.

TAGGED:

NEET UG
NATIONAL TESTING AGECY
MEDICAL COLLEGE IN INDIA
MBBS COURSE
MBBS SEATS IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.