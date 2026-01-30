ETV Bharat / state

खुशखबरी: देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर पहुंची 1.29 लाख, नई जुड़ीं 5 हजार सीटें

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश के एकमात्र मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) को मई 2026 में आयोजित करने वाली है. परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन फरवरी से शुरू होंगे. इसी परीक्षा के जरिए मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा. एडमिशन के लिए सर्वाधिक डिमांड एमबीबीएस सीटों की रहती है.

बीते साल जहां 1.24 लाख एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन नीट यूजी 2025 के परिणाम से मिला था, जिसमें नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) की गाइडलाइन के आधार पर मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा (सेंट्रल) हुई थी. इसी तरह देश के सभी स्टेट बोर्ड की 85 फीसदी स्टेट कोटा काउंसलिंग हुई थी. इस काउंसलिंग के बाद अब फिर एमबीबीएस की सीट्स बढ़ गई हैं. करीब 5000 के आसपास एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी हुई है.

पढ़ें: मोटी फीस से पासिंग मार्क्स से भी कम स्कोर पर मिल रही MBBS सीट, टॉपर से 511 कम 175 के स्कोर पर भी प्रवेश

कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनएमसी की वेबसाइट में लगातार अपडेट चलता रहता है. वर्तमान में इस वेबसाइट पर दी गई सीट मैट्रिक्स के अनुसार देश में एमबीबीएस की कुल 1,29,630 सीटें हो गई हैं. वहीं, देश में कॉलेजों की संख्या बढ़कर 824 हो गई है. देव शर्मा ने बताया कि एमबीबीएस सीटों के आंकड़े नीट यूजी 2026 में शामिल होने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद रहेंगे. साल 2025 में जब काउंसलिंग चल रही थी, तब 808 मेडिकल कॉलेज में 1,24,750 एमबीबीएस सीटें थीं. हालांकि, इनमें से कुछ सीटों में एडमिशन नहीं दिया गया था. इसके साथ पुरानी कुछ मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस सीट्स को रिन्युअल नहीं किया गया था. इसके अनुसार, 1,23,700 सीटों पर ही एडमिशन मिला था.