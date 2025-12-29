पूर्वी यूपी के तराई वाले जिलों में कुष्ठ रोगियों की संख्या ज्यादा, बीमारी के खात्मे के लिए 30 जनवरी से चलेगा विशेष अभियान
स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर डॉ. जया देहलवी ने सोमवार को द लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल में नव निर्मित ऑपरेशन थियेटर का उद्घाटन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 8:34 PM IST
बाराबंकी : यूपी के पूर्वी तराई वाले जिलों में कुष्ठ रोगियों की संख्या पश्चिम के जिलों की अपेक्षा ज्यादा है. सरकार हर हाल में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए प्रयासरत है. इसके लिए विभाग 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता का विशेष अभियान चलाने जा रहा है.
यह बात सोमवार को बाराबंकी में द लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल में नव निर्मित ऑपरेशन थियेटर का उद्घाटन करने आईं स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर डॉ. जया देहलवी ने कही. उन्होंने बताया, यह सूबे का तीसरा हॉस्पिटल है, जहां कुष्ठ रोगियों की रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होगी, जिससे कि कुष्ठ रोग के चलते होने वाली दिव्यंगता को दूर किया जा सके.
डॉ. जया देहलवी ने कहा, जल्द ही हर जिले में कुष्ठ रोग की जांच की व्यवस्था की जा रही है. अभी तक जांच की सुविधा सूबे के 10 जिलों में ही है. इसके लिए लैब टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दी गई है. कुष्ठ रोग भी टीबी की तरह एक बीमारी है. टीबी रोग की पहचान जल्दी हो जाती है ,जबकि कुष्ठ रोग की पहचान के लिए सात साल या कभी कभी 20 साल भी लग जाते हैं.
उन्होंने कहा, अगर समय पर इसकी पहचान हो जाए तो इसका इलाज संभव है. समाज के डर से तमाम लोग इस बीमारी को छुपाते हैं और आगे चलकर यह बीमारी भयावह हो जाती है और दिव्यांगता का रूप ले लेती है. उन्होंने समाज से अपील की कि ऐसे लोगों का बहिष्कार न करें और लक्षण मिलने पर उनका इलाज कराएं. रोगियों की जांच अभियान के दौरान सहयोग करें
उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया नमी में ज्यादा एक्टिव हो जाता है. इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी और हरदोई में कुष्ठ रोगियों की ज्यादा संख्या पाई गई है. अभियान के तहत लक्षण पाए जाने वाले रोगी और उसके क्लोज कांटेक्ट में रहने वाले 10 घरों के लोगों को दवाई खिलाई जाएगी.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में डॉक्टर से 2.90 लाख की ठगी, न्यूड वीडियो वायरल करने की दी धमकी, जालसाजों ने खुद को बताया पुलिस अफसर