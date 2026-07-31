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पंचकों में धीमी रहेगी कांवड़ियों की रफ्तार! चार अगस्त के बाद उमड़ेगा सैलाब, जानिए क्यों शुरू नहीं करते पंचक में कांवड़

हरिद्वार: सावन कांवड़ मेले में इस बार पंचक का प्रभाव भी साफ दिखाई दे रहा है. हरकी पैड़ी और अन्य गंगाघाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में कांवड़िए पंचक समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं. ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि पंचक लगने के कारण कांवड़ यात्रा की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है, जबकि पंचक समाप्त होते ही शिवभक्तों का बड़ा सैलाब हरिद्वार पहुंचेगा.

वहीं पुलिस प्रशासन भी पंचकों के अनुसार कांवड़ मेले की व्यवस्थाएं कर रहा है. अधिकारियों का मानना है कि पंचक समाप्त होते ही हरिद्वार में भीड़ का दबाव बढ़ेगा और उसी के अनुसार प्लान बनाया गया है. ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि शुक्रवार 31 जुलाई को दोपहर 2 बजकर 8 मिनट से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, जो चार अगस्त को करीब 9 बजकर 53 मिनट पर समाप्त होंगे. उन्होंने कहा कि सावन कृष्ण पक्ष में आने वाले पंचक का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है.