ETV Bharat / state

EXPLAINER: 90 विधायकों में कौन Gen Z, छत्तीसगढ़ विधानसभा में युवा बनाम अनुभव पूरा गणित

रायपुर : देश की राजनीति में इन दिनों Gen-Z और युवाओं की हिस्सेदारी चर्चा के केंद्र में है. सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक नई पीढ़ी की राजनीति और उसकी भूमिका पर बहस छिड़ी हुई है.ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा में नई पीढ़ी की मौजूदगी कितनी है. क्या विधानसभा में युवाओं का दबदबा है या अब भी सदन की कमान अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं के हाथों में है. कौन सा विधायक सबसे युवा हैं, कितने विधायक 40 साल से कम उम्र के हैं. कितने 45 वर्ष से कम उम्र के हैं. सदन में कितने ऐसे चेहरे हैं, जो दशकों के राजनीतिक अनुभव के साथ आज भी विधानसभा की सक्रिय राजनीति में हैं. आईए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.





Gen-Z क्यों नहीं पहुंच पाया विधानसभा ?

Gen-Z को आमतौर पर 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी माना जाता है. विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, इसलिए 2023 में Gen-Z के शुरुआती जन्म-वर्ष वाले लोग चुनाव लड़ने की पात्रता तक पहुंच चुके थे. इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में इस पीढ़ी का कोई उम्मीदवार विधायक नहीं बन पाया.इसकी एक वजह यह भी है कि विधानसभा चुनाव केवल उम्र के आधार पर नहीं जीते जाते. राजनीतिक दल टिकट देते समय संगठन में सक्रियता, सामाजिक पकड़, चुनावी क्षमता, क्षेत्रीय समीकरण और राजनीतिक अनुभव जैसे पहलुओं को भी महत्व देते हैं. यही वजह है कि 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में सबसे युवा विजेता की उम्र 30 वर्ष रही. यानी Gen-Z अभी दर्शक और मतदाता की भूमिका में बड़ी ताकत है, लेकिन विधायक के तौर पर उसकी एंट्री अभी बाकी है.





कविता प्राण लहरे से शुरू होती है युवा कहानी



बिलाईगढ़ से कांग्रेस की कविता प्राण लहरे इस विधानसभा की सबसे युवा विजेता रहीं. 30 वर्ष की उम्र में उनका विधानसभा पहुंचना अपने आप में महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत था. यह बताता है कि अपेक्षाकृत कम उम्र के नेताओं के लिए भी अब विधानसभा की राजनीति में जगह बन रही है. उनके बाद बीजेपी की लक्ष्मी राजवाड़े और रामकुमार टोप्पो 31 वर्ष की उम्र में विधायक बने. इसके अलावा देवेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, बलेश्वर साहू, हर्षिता स्वामी बघेल, दीपेश साहू, उत्तरी जांगड़े, राघवेंद्र कुमार सिंह, उमेश पटेल, सुशांत शुक्ला और विद्यावती सिदार जैसे चेहरे भी युवा आयु वर्ग में आते हैं. यानी 30 से 40 वर्ष के आसपास की पीढ़ी अब विधानसभा में सिर्फ प्रतीकात्मक मौजूदगी नहीं रखती, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों और दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में दिखाई देती है.







युवा चेहरों में दो नाम खास, कैबिनेट में भी जगह



छत्तीसगढ़ की मौजूदा सियासत में युवा चेहरों की बात हो तो लक्ष्मी राजवाड़े और गुरु खुशवंत साहेब के नाम खास तौर पर सामने आते हैं.दोनों ही अपेक्षाकृत कम उम्र में विधायक बनने के साथ ही कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.ऐसे में विधानसभा की उम्र के गणित में सिर्फ विधायकों की संख्या ही नहीं, बल्कि यह भी दिलचस्प है कि युवा चेहरों को सत्ता के फैसले लेने वाली टीम में कितनी जगह मिली है.

विधानसभा में युवा विधायक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी कांग्रेस के पास युवा चेहरे



युवा नेतृत्व की तस्वीर किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है.भाजपा के पास लक्ष्मी राजवाड़े, रामकुमार टोप्पो, गुरु खुशवंत साहेब, दीपेश साहू और सुशांत शुक्ला जैसे अपेक्षाकृत युवा विधायक हैं. दूसरी तरफ कांग्रेस में कविता प्राण लहरे, देवेंद्र यादव, बलेश्वर साहू, हर्षिता स्वामी बघेल, उत्तरी जांगड़े, राघवेंद्र कुमार सिंह और उमेश पटेल जैसे चेहरे युवा राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसका अर्थ यह है कि युवा नेतृत्व को लेकर दोनों प्रमुख दलों के बीच प्रतिस्पर्धा मौजूद है.फर्क इतना है कि युवा नेताओं को आगे बढ़ाने की राजनीतिक रणनीति दोनों पार्टियों में अलग-अलग रूप में दिखाई देती है.

30 से 40 की उम्र—नई राजनीति की पहली कतार



30 से 40 वर्ष के आसपास के विधायकों को छत्तीसगढ़ की अगली राजनीतिक पीढ़ी के रूप में देखा जा सकता है.ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया, मोबाइल इंटरनेट और डिजिटल संचार के दौर में बनाया है. इनके सामने मतदाता भी पहले से अलग है.आज का युवा मतदाता सिर्फ चुनाव के समय नेता को नहीं देखता.वह सोशल मीडिया पर विधायक की गतिविधियां देखता है, विधानसभा में उठाए गए सवालों को ऑनलाइन देखता है और विकास कार्यों पर तत्काल प्रतिक्रिया देता है।यही बदलाव युवा विधायकों के लिए चुनौती भी है और अवसर भी.





युवा विधायक बनाम युवा मुद्दे



सवाल सिर्फ यह नहीं है कि विधायक की उम्र कम है या ज्यादा. असली सवाल यह है कि क्या युवा विधायक अपने साथ युवा मुद्दों को भी विधानसभा में लेकर आ रहे हैं.रोजगार, सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्टार्टअप, स्वरोजगार, खेल, डिजिटल अर्थव्यवस्था और युवाओं का पलायन,ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नई पीढ़ी के नेताओं से अपेक्षा ज्यादा है. युवा विधायक अगर इन मुद्दों को लगातार विधानसभा के केंद्र में लाते हैं, तो उनकी कम उम्र सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहेगी, बल्कि यह राजनीतिक बदलाव का संकेत बन सकती है.





सोशल मीडिया ने बदला विधायक और मतदाता का रिश्ता



पुरानी राजनीति में नेता और मतदाता के बीच संवाद के लिए सभाएं, बैठकें और व्यक्तिगत मुलाकातें प्रमुख माध्यम थीं.आज सोशल मीडिया ने इस समीकरण को बदल दिया है. युवा विधायक अपनी गतिविधियां सीधे जनता तक पहुंचा सकते हैं. विधानसभा में दिए गए भाषण से लेकर क्षेत्र में किए गए काम तक, हर चीज कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है. लेकिन इसके साथ जवाबदेही भी बढ़ी है. सोशल मीडिया पर किए गए वादे, बयान और दावे लंबे समय तक रिकॉर्ड में रहते हैं। इसलिए युवा विधायकों की राजनीति में दिखना और काम करना—दोनों की परीक्षा साथ-साथ होगी.





41 से 50 वर्ष की पीढ़ी भी बेहद महत्वपूर्ण



युवा राजनीति को केवल 30–40 वर्ष के विधायकों तक सीमित करके देखना भी सही नहीं होगा. विधानसभा में 41 से 50 वर्ष की उम्र वाले विधायकों की संख्या सबसे बड़े समूहों में है.यही वह पीढ़ी है जो युवा राजनीति और पारंपरिक राजनीति के बीच पुल का काम कर सकती है.इस आयु वर्ग में भाजपा और कांग्रेस दोनों के कई प्रभावशाली चेहरे हैं.ओपी चौधरी, भावना बोहरा, योगेश्वर राजू सिन्हा, रोहित साहू और ईश्वर साहू जैसे भाजपा नेता तथा कांग्रेस के कई विधायक इस पीढ़ी का हिस्सा हैं।इस समूह के पास एक तरफ राजनीतिक और सामाजिक अनुभव है, तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी के मुद्दों को समझने की क्षमता भी अपेक्षाकृत ज्यादा है.



41–50 साल - 31 विधायक



