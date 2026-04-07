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दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के लिए गैस सिलेंडर की संख्या दोगुनी, अब 5 किलो के 1368 सिलेंडर रोजाना उपलब्ध

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता बढ़ाते हुए प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए सिलेंडर की संख्या 180 से बढ़ाकर 360 रोज (19 किलो के बराबर) कर दी है. यह फैसला कुल 6,480 सिलेंडर (19 किलो के बराबर) की नई दैनिक सीमा के तहत लिया गया है, जिसमें जरूरी सेवाओं को पहले प्राथमिकता दी जा रही है.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को निर्देश दिए गए हैं कि वे रोज की 6,480 सिलेंडर की सीमा का सख्ती से पालन करें. किसी एक श्रेणी में बचा हुआ सिलेंडर अन्य श्रेणियों में ट्रांसफर किया जाएगा और इसकी जानकारी विभाग को दी जाएगी. अफवाहों की कोई जगह नहीं है. पूरे दिल्ली में सघन जांच चल रही है और जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी.

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सचिवालय में यह जानकारी देते हुए कहा कि खाद्य, आपूर्ति विभाग ने एलपीजी वितरण को और बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए ऑपरेशनल स्पष्टीकरण जारी किए हैं. अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) अलग-अलग श्रेणियों में लचीलापन रखते हुए सिलेंडर आवंटित कर सकेंगी. इसके बाद बचा हुआ स्टॉक अन्य श्रेणियों में दिया जाएगा और इसकी जानकारी विभाग को दी जाएगी.

प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडर अधिकृत एजेंसियों के जरिए दिए जा रहे हैं, जिसमें मजबूत और पारदर्शी वितरण व्यवस्था लागू है. इसमें आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है, OMCs द्वारा एक केंद्रीकृत लाभार्थी डाटाबेस रखा जा रहा है ताकि डुप्लिकेशन और दुरुपयोग रोका जा सके. साथ ही एक ही व्यक्ति को दोबारा सिलेंडर देने के बीच कम से कम 7 दिन का अंतर तय किया गया है.