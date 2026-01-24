ETV Bharat / state

एमसीबी में बढ़ती नशाखोरी से पेरेंट्स परेशान, पूछ रहे, तस्करों पर कब लगेगी लगाम

कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन अब इस बात से डरे और सहमे हैं, कि कहीं उनके बच्चे भी गलत बच्चों की संगति में आकर, गलत रास्ते पर न चल पड़ें. परिजनों की मांग है, कि शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास असामाजिक तत्वों की मौजूदगी पर कड़ा एक्शन लिया जाए. नशे की दवाओं को बिना पर्ची के केमिस्ट नहीं बेचें और संदिग्ध दुकानों पर नजर भी रखी जाए. कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि पुलिस गश्त को इलाके में बढ़ाया जाए.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: आधुनिकता और दिखावे की दौड़ में कई युवा तेजी से गलत रास्ते की ओर चल पड़े हैं. बीते दिनों जिस तरह से कोरबा के रोजगार दफ्तर के पास नशे के इंजेक्शन और दवाएं मिली थी, उसी तरह से अब मनेंद्रगढ़ में भी नशे के इंजेक्शन, कॉलेज परिसर के ग्राउंड से मिले हैं. खेल मैदान में इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन के मिलने से स्थानीय लोग और परिजन दोनों परेशान हैं.

पुलिस विभाग का कहना है, कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार कार्रवाई कर रही है. अवैध रूप से नशीली दवाओं की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर नजर रख रही है. पुलिस ने ये भी बताया कि वो समय-समय पर छापेमारी करती है, ताकि इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके. पुलिस ने दावा किया कि वो इस संबंध में लोगों और अभिभावकों को भी जागरूक कर रही है. पेरेंट्स से कहा जा रहा है कि वो बच्चों की दिनचर्या, मित्रों और व्यवहार पर नजर रखें, किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें.

नशे के खिलाफ एमसीबी पुलिस पूरी सख्ती के साथ काम कर रही है. अवैध रूप से नशीली दवाइयों और इंजेक्शनों की बिक्री और उपयोग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं, कि इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखें. युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस समाज और अभिभावकों के साथ मिलकर काम कर रही है: रत्ना सिंह, पुलिस अधीक्षक, एमसीबी

नशे के इस नेटवर्क में सबसे गंभीर लापरवाही मेडिकल स्टोर संचालकों की भूमिका को लेकर सामने आ रही है. आरोप है कि जिले के कई मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली दवाइयां और इंजेक्शन धड़ल्ले से बेच रहे हैं.

बिना डॉक्टर की लिखित सलाह के किसी भी नशीली दवा या इंजेक्शन को बेचना कानून अपराध है. स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी कई दवाइयों की सूची तैयार की है, जिनकी बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है. युवा इन दवाइयों का नशे के रूप में उपयोग कर अपनी जिंदगी और भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन संयुक्त रूप से कड़ी कार्रवाई करेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की जाएगी: डॉ. अविनाश खरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एमसीबी

डॉ. अविनाश खरे ने बताया कि इंजेक्शन के जरिए नशा करने से एचआईवी, हेपेटाइटिस जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. एक ही इंजेक्शन के बार-बार उपयोग से जानलेवा बीमारियां फैल सकती हैं. उन्होंने समाज और अभिभावकों से अपील की कि वे युवाओं को इस नशे की लत से बचाने के लिए जागरूकता फैलाएं और समय रहते सही मार्गदर्शन दें.

स्वच्छता प्रभारी, नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ का बयान

वहीं, नगर पालिका क्षेत्र में खुलेआम पड़े नशीले इंजेक्शन और सिरिंज स्वच्छता और जनस्वास्थ्य के लिहाज से भी बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, नगर पालिका द्वारा सफाई तो कराई जा रही है, लेकिन यह समस्या केवल सफाई तक सीमित नहीं है. ''शहर में जहां-जहां इस तरह के नशीले इंजेक्शन और दवाइयों के अवशेष मिलते हैं, वहां तुरंत सफाई कराई जाती है. लेकिन यह केवल स्वच्छता का विषय नहीं है, यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है. इसके लिए प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और समाज सभी को मिलकर काम करना होगा. जिले में नशीली दवाइयों और इंजेक्शनों का बढ़ता दुरुपयोग युवाओं के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है. जरूरत है सख्त कार्रवाई के साथ-साथ व्यापक जागरूकता अभियान की, ताकि युवा इस नशे की दलदल में फंसने से बच सकें और समाज को इस गंभीर संकट से बाहर निकाला जा सके.''

