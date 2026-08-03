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हरिद्वार कांवड़ मेले उमड़ रहा आस्था का जनसैलाब, अभी तक 76 लाख से ज्यादा कांवड़िए पहुंचे धर्मनगर

हरिद्वार: हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम सीमा पर चल रहा है. पिछले चार दिनों में 76 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगाजल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके है. अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण कर कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है. सावन के पहले सोमवार पर तो धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. भगवान भोलेनाथ का ससुराल कहे जाने वाले कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही.

इसी बीच हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अपनी पत्नी प्रज्ञा दीक्षित के साथ मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया. उन्होंने भगवान शिव से कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना की. इतना ही नहीं उन्होंने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को फल और पेयजल का वितरण किया. पूजा-अर्चना के बाद मंदिर परिसर और आसपास की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया. सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मंदिरों में पहुंचने को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई.