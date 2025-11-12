ETV Bharat / state

बिहार में पांव पसार रहा डेंगू और चिकनगुनिया, मुजफ्फरपुर में 74 मरीज अस्पताल में भर्ती

मुजफ्फरपुर में डेंगू और चिकनगुनिया मरीज की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. डेंगू के 50 और चिकनगुनिया के 24 मरीजों का इलाज चल रहा.

Dengue And Chikungunya Patients Rise In Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर में डेंगू और चिकनगुनिया मरीज में वृद्धि (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 12, 2025 at 4:51 PM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार में एकबार फिर डेंगू और चिकनगुनियां के मामले सामने आए हैं. वर्षात के बाद डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर में डेंगू के 50 और चिकनगुनिया के 24 मरीजों की पहचान हुई है. इसके चलते संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है.

सदर अस्पताल में विशेष वार्ड: स्थिति को गंभीर मानते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने आपात कदम उठाए हैं. डेंगू मरीजों के उपचार के लिए सदर अस्पताल में 10 बेड का विशेष वार्ड बनाया गया है. इसके साथ ही जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में दो-दो बेड की व्यवस्था की गई है. कुल 42 बेड की विशेष सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. गंभीर मरीजों को प्राथमिकता से भर्ती की जा रही है.

डॉ. चंद्रशेखर, CMO, मुजफ्फरपुर (ETV Bharat)

'लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराएं': सदर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (CMO) डॉ. चंद्रशेखर ने बताया कि डेंगू के गंभीर लक्षण दिखने पर मरीज को तुरंत भर्ती किया जाता है. अस्पताल में जांच और उपचार की पूरी व्यवस्था है. प्लेटलेट गिरने पर तुरंत जरूरत के अनुसार उपचार दिया जा रहा है. उन्होंने लोगों से खास अपील की है कि किसी भी प्रकार के लक्षण मिलने पर तुरंत इलाज कराएं.

"डेंगू के लक्षणों में अचानक तेज बुखार, जी मिचलाना, त्वचा पर लाल चकत्ते, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, पेट दर्द, उल्टी और जोड़ों में तेज दर्द शामिल हैं. ऐसे लक्षण दिखने पर समय पर परीक्षण कराना जरूरी है. तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इलाज कराएं." -डॉ. चंद्रशेखर, CMO, मुजफ्फरपुर

Muzaffarpur Sadar Hospital
मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल वार्ड (ETV Bharat)

16 प्रखंड प्रभावित, दो हाई-रिस्क जोन घोषित: जिले के 16 प्रखंडों में से मोतीपुर को छोड़कर सभी में डेंगू के मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें मुशहरी प्रखंड में सबसे अधिक मरीज मिले हैं. प्रभावित क्षेत्रों में औराई, बोचहां, गायघाट, कांटी, कटरा, कुढ़नी, मीनापुर, मुशहरी, मुरौल, पारू, सकरा, बंदरा, मड़वन, साहेबगंज और सरैया है. यहां फॉगिंग और सफाई तेजी से हो रही.

मीनापुर और मुशहरी हाई-रिस्क जोन: स्वास्थ्य विभाग ने मीनापुर और मुशहरी को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए इसे हाई-रिस्क जोन में रखा है. इन इलाकों में घर-घर जाकर मच्छर जनित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

कैसे करें बचाव?: डॉक्टर ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. घरों के गमले, कूलर, पुराने टायर और रूफटॉप पर जमा पानी को नियमित रूप से साफ करें. पूरी बांह वाले कपड़े पहनें और रात में मच्छरदानी का प्रयोग करें.

