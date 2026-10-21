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हेमंत राज में कानून व्यवस्था हर दिन गिरती जा रही है- भाजपा

रांचीः भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है. पार्टी ने राज्य में जिस प्रकार से अपराध के आंकड़े दिन-प्रतिदिन तेज गति से बढ़ रहे हैं उससे राज्य में भय का वातावरण बढ़ने का आरोप लगाया है और हेमंत सरकार से इस्तीफा देने की मांग की है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनो क्षेत्रों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं.

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार खूंटी में फादर बेनेडिक्ट बारला पर अपराधियों ने बेखौफ फायरिंग और धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से लहूलुहान कर दिया और जिस प्रकार चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर मुंबई-शालीमार ट्रेन के टॉयलेट में गमछे के अंदर शव मिला और जमशेदपुर में गोली चली उससे यह प्रमाणित होता है कि अपराधियों को हेमंत सरकार की प्रशासन से कोई डर नहीं है. ऐसे कई मामले रोज घटित हो रहे हैं.

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल (Etv Bharat)

राज्य में अपराधी बेलगामः बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता

उन्होंने कहा कि शहर में हत्या, बलात्कार, घरेलु हिंसा, चोरी, चैन छीनतई, लूटकांड, गोलिकांड, रंगदारी एवं नशा कारोबार का पुलिस संरक्षण में अवैध धंधा में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रो में भी हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, भूमि विवाद, संगठित अपराध पारिवारिक झगड़े आदि मामलों में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है. ऐसे में पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है और अपराधी बेलगाम होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं.

हेमंत राज में बढ़ी हैं आपराधिक घटनाएंः भाजपा

प्रदेश भाजपा ने हेमंत राज में हत्या, गोलिबारी, लूट एवं संगठित अपराध बढ़ने का आरोप लगाया है. पार्टी ने वर्ष 2020 से 2026 के मध्य हत्या के 9213 मामले, दुष्कर्म के 10113 मामले, अपहरण के 11000 मामले, चोरी के 60000 मामले और इसी प्रकार दहेज उत्पीड़न, अवैध खनन और भूमि माफियाओं द्वारा धनवसूली को लेकर अपराध की अनगिनत छोटी-बड़ी घटनाएंं घटित होने का आरोप लगाया है.

ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध की संख्या बढ़ी