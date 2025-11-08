ETV Bharat / state

New Exam Pattern : टफ एंट्री से फाइनल का परिणाम सुधरा, लेकिन CA कम बने

अब फाउंडेशन की परीक्षा हुई कठिनः उन्होंने बताया कि इससे पता चलता है कि सीए की एंट्री लेवल परीक्षा सीए फाइनल से कठिन हो गई है, जबकि पहले फाइनल की परीक्षा कठिन माना जाता था. हेमंत लोहिया ने बताया कि सीए फाउण्डेशन परीक्षा को कठिन किया है, जिससे उतीर्णांक प्रतिशत बढ़ा है लेकिन सीए कम बने हैं.

यही कारण है कि इस बार सीए फाउंडेशन यानी सीए की एंट्री परीक्षा के कठिन होने से सीए के परिणाम में सुधार हुआ है, लेकिन अगर सीए बनने वालों की संख्या की बात करें तो यह 2023 नवंबर के बाद सबसे कम है. जोधपुर आईसीएआई के अध्यक्ष हेमंत लोहिया ने बताया कि इस बार सितम्बर 2025 सेशन सीए फाइनल का परीक्षा परिणाम 16.23 प्रतिशत रहा, लेकिन देश में सीए बनने वालों की संख्या 11 हजार 466 ही रही है. दूसरी तरफ सीए फाउंडेशन का रिजल्ट केवल 14.78 प्रतिशत रहा.

जोधपुर: दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से देश सीए फाउंडेशन व फाइनल के परीक्षा पाठ्यक्रम व पैटर्न में बदलाव किया गया था. इसका असर इस बार के सीए फाइनल और सीए फाउंडेशन के परिणाम में नजर आया है. इंस्टीट्यूट का मानना है कि फाउंडेशन क्लियर करने के बाद फाइनल में कम से कम छात्र अटके. इसलिए फाउंडेशन एग्जाम को ज्यादा कठीन बनाया गया है. इससे आगे सिर्फ टैलेंटेड ही जाएं.

फाइनल फाउंडेशन के पैटर्न में बदलाव: हेमंत लोहिया ने बताया कि सीए फाइनल में लगातार अटकने के बाद छात्रों के पास कोई आप्शन नहीं बचता हैं. ऐसे में इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन की परीक्षा को कठिन किया हैं. खास तौर से पहले जहां पूरा पेपर एमसीक्यूज में आता था, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है. इसके अलावा इंडस्ट्रीज की मांग के अनुरूप ही सिलेबस में बदलाव होता हैं. सीए फाइनल में आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस को जोड़ा गया हैं, क्योंकि इसके बिना अब आगे काम संभव नहीं है. इसके अलावा अन्य बदलाव भी किए गए हैं. इसका असर सामने आ रहा हैं. फाउंडेशन में रिजल्ट कम हुआ है, लेकिन समय के साथ-साथ धीरे-धीरे स्टूडेंट इसके अभ्यस्त होंगे तो उनको ही फायदा होगा.

सीए फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़ा (ETV Bharat GFX)

तैयारी का समय कम मिला: इंस्टीट्यूट ने साल में तीन बार एग्जाम की शुरूआत के तहत इस बार मई में हुए सीए फाइनल के एग्जाम को नवंबर की बजाय सितंबर में ही करवा दिया. जोधपुर ब्रांच अध्यक्ष लोहिया का कहना है कि इससे छात्रों को सिर्फ दो माह का समय मिला, क्योंकि रिजल्ट एग्जाम के दो माह बाद आता है. ऐसे में जुलाई में परिणाम के बाद छात्र दोबारा सितंबर में बैठे, इससे सीए का परिणाम भी कम ही रहा. जोधपुर में इस बार आल इंडिया में दसवीं रैंक हार्दिक कच्छवाह की रही.

देश में बीते सालों में मिले सीए (ETV Bharat GFX)

फाउंडेशन का दो साल में सबसे कठिन परिणाम: सितंबर 2025 सेशन के परीक्षा परिणाम में सीए फाउंडेशन में 14 हजार 609 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए जो 14.78 प्रतिशत है. यह दो साल का सबसे न्यूनतम परिणाम है. पैटर्न बदलने का असर अब पूरी तरह से नजर आने लगा हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस कठिन परीक्षा को पास करने के बाद सीए फाइनल के परिणाम में धीरे-धीरे नंबर बढ़ेंगे.