सरिस्का में तितलियों की प्रजातियां बढ़कर हुई 48, सर्वेक्षण में दिखीं 'हिमालयन गोल्डन बर्डविंग'

सरिस्का में 7 सालों में तितलियों की प्रजातियां में बढ़ोतरी हुई है.

सरिस्का में तितलियों की प्रजातियां
सरिस्का में तितलियों की प्रजातियां (COURTESY : SARISKA CCF)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 4:18 PM IST

4 Min Read
अलवर : बाघों की दहाड़ के लिए देश-दुनिया में विख्यात सरिस्का टाइगर रिजर्व केवल बाघ ही नहीं बल्कि आकर्षक तितलियों के लिए भी सुलभ बन गया है. पिछले दिनों सरिस्का में हुए तितली सर्वेक्षण में पिछले 6 वर्षों में तितलियों की प्रजातियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी सामने आई है. सरिस्का में वर्ष 2018 में तितलियों की 38 प्रजातियां पाई गई थीं. इसी वर्ष हुए सर्वेक्षण में तितलियों की 47 प्रजातियों की संख्या तक पहुंच गई है, यानी गत 7 सालों में यहां तितलियों की 9 नई प्रजातियां बढ़ी हैं. इतना ही नहीं अब यहां हिमालय में दिखने वाली दुलर्भ प्रजाति की तितलियां भी पाई गई हैं. सरिस्का में तितलियों की प्रजातियों की संख्या में बढ़ोतरी यहां जैव विविधता में लगातार हो रहे सुधार का नतीजा है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व को न केवल एनसीआर का ऑक्सीजन चैम्बर कहा जाता है, बल्कि महामारी कोरोना के दौरान सरिस्का ने यह साबित कर दिखाया है. इसका कारण है कि सरिस्का एनसीआर का इकलौता टाइगर रिजर्व है और यहां बड़ी मात्रा में हरियाली, पेड़ व पौधे प्राणवायु देने का कार्य करता रहा है. इतना ही नहीं सरिस्का में प्रचुर मात्रा में हरा भरा जंगल एवं बाघ-बघेरे और बड़ी संख्या में अन्य वन्यजीव के साथ ही यहां की जैव विविधता में लगातार सुधार हो रहा है और यही तितलियों की प्रजातियों की संख्या में इजाफा का कारण है.

सर्वे में 39 तितली प्रजाति मिली, 8 बाद में जुड़ी : सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में गत 19-20 जुलाई को दो दिवसीय तितली सर्वेक्षण किया गया था. सर्वेक्षण में तितली की 39 प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया है. सर्वे के दौरान पतंगों की 11 प्रजातियां भी पाई गई. इतना ही नहीं सर्वे के बाद अवलोकन में तितलियों की 8 नई प्रजातियां भी मिली हैं यानी सरिस्का टाइगर रिजर्व में तितलियों की 47 प्रजातियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है.

सीसीएफ कटियार ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान वनकर्मियों ने सरिस्का में दो हजार से ज्यादा जगह पर तितलियों की फोटोग्राफी की गई. इन फोटोग्राफी के आधार पर विश्लेषण कर सर्वे की रिपोर्ट तैयार की गई है. सर्वे के दौरान सरिस्का के भगानी, कांकवाड़ी, पानीढाल, धानका आदि जंगल में तितलियों का घनत्व ज्यादा पाया गया है. सरिस्का में इससे पूर्व 2016 से 18 के बीच तितलियों का सर्वे हुआ था, जिसमें तितलियों की 38 प्रजातियां पाई गई थीं.

हिमालयन गोल्डन बर्डविंग मिलना सरिस्का के लिए सुखद : सीसीएफ कटियार ने बताया कि सरिस्का में पिछले दिनों किए गए तितली सर्वेक्षण में गोल्डन बर्डविंग जैसी तितली दिखाई दी है. यह तितली ज्यादातर हिमालय पर्वत पर पाई जाती है. यही कारण है कि गोल्डन बर्डविंग तितली प्रजाति मिलना सरिस्का के लिए सुखद संकेत है. वर्ष 2023 में सरिस्का के पास हिमालयन गोल्डन बर्डविंग की पिक्चर दिखाई दी थी. यह प्रजाति सामान्यत: नैनीताल में पाई जाती है. सर्वे में इसके अलावा व्हाइट आरेंज टिप, येलो आरेंज टिप, कॉमन लेपर्ड, पायोनियर व्हाइट, स्मॉल ग्रास येलो, कॉमन इमिग्रेंट, कॉमन गल प्रजाति की तितली दिखाई दी. इसके अलावा लेमन पैंसी, ब्लू पैंसी, यलो पैंसी, डैनेड एगफलाई, टैन कास्टर, इंडियन स्पॉट स्वोर्डटेल प्रजाति की तितलियां भी दिखीं. वहीं, टेल्ड जे, स्वोर्डटेल, टासपेरेंट पियरोट, साइकी और ब्राउन आउल जैसी दुर्लभ प्रजातियों की तितली एक बार ही दिखाई दी है.

तितलियों के लिए भी आदर्श वातावरण : सरिस्का को आम तौर पर बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहां की हरियाली, झरनों, नमी और पुष्प वनस्पति तितलियों के लिए भी आदर्श वातावरण बन चुकी है. सीसीएफ के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में रिजर्व क्षेत्र में पौधों की विविधता बढ़ी है, जल स्रोतों का पुनर्जीवन हुआ है और पर्यावरण संतुलन बेहतर हुआ है.

