ETV Bharat / state

सरिस्का में तितलियों की प्रजातियां बढ़कर हुई 48, सर्वेक्षण में दिखीं 'हिमालयन गोल्डन बर्डविंग'

सरिस्का में तितलियों की प्रजातियां ( COURTESY : SARISKA CCF )

अलवर : बाघों की दहाड़ के लिए देश-दुनिया में विख्यात सरिस्का टाइगर रिजर्व केवल बाघ ही नहीं बल्कि आकर्षक तितलियों के लिए भी सुलभ बन गया है. पिछले दिनों सरिस्का में हुए तितली सर्वेक्षण में पिछले 6 वर्षों में तितलियों की प्रजातियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी सामने आई है. सरिस्का में वर्ष 2018 में तितलियों की 38 प्रजातियां पाई गई थीं. इसी वर्ष हुए सर्वेक्षण में तितलियों की 47 प्रजातियों की संख्या तक पहुंच गई है, यानी गत 7 सालों में यहां तितलियों की 9 नई प्रजातियां बढ़ी हैं. इतना ही नहीं अब यहां हिमालय में दिखने वाली दुलर्भ प्रजाति की तितलियां भी पाई गई हैं. सरिस्का में तितलियों की प्रजातियों की संख्या में बढ़ोतरी यहां जैव विविधता में लगातार हो रहे सुधार का नतीजा है. सरिस्का टाइगर रिजर्व को न केवल एनसीआर का ऑक्सीजन चैम्बर कहा जाता है, बल्कि महामारी कोरोना के दौरान सरिस्का ने यह साबित कर दिखाया है. इसका कारण है कि सरिस्का एनसीआर का इकलौता टाइगर रिजर्व है और यहां बड़ी मात्रा में हरियाली, पेड़ व पौधे प्राणवायु देने का कार्य करता रहा है. इतना ही नहीं सरिस्का में प्रचुर मात्रा में हरा भरा जंगल एवं बाघ-बघेरे और बड़ी संख्या में अन्य वन्यजीव के साथ ही यहां की जैव विविधता में लगातार सुधार हो रहा है और यही तितलियों की प्रजातियों की संख्या में इजाफा का कारण है. पढ़ें. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बना 'बटरफ्लाई हब', प्रदूषण मुक्त हवा और जैव विविधता की मिसाल सर्वे में 39 तितली प्रजाति मिली, 8 बाद में जुड़ी : सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में गत 19-20 जुलाई को दो दिवसीय तितली सर्वेक्षण किया गया था. सर्वेक्षण में तितली की 39 प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया है. सर्वे के दौरान पतंगों की 11 प्रजातियां भी पाई गई. इतना ही नहीं सर्वे के बाद अवलोकन में तितलियों की 8 नई प्रजातियां भी मिली हैं यानी सरिस्का टाइगर रिजर्व में तितलियों की 47 प्रजातियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है.