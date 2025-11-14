ETV Bharat / state

DTC के पास खुद की सिर्फ 149 बसें बचीं, यात्री होते हैं परेशान, यूनियन की यह है शिकायत

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली इन दिनों गंभीर परिस्थिति से गुजर रही है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) के इतिहास में पहली बार बेड़े में खुद की सिर्फ 149 बसें बची हैं, जो सीएनजी बसें हैं. कुछ महीनों में ये बसें भी कुछ महीनों में हट जाएंगी. फिलहाल डीटीसी के पास खुद की 149 बसें हैं और 2517 इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) मॉडल के तहत चल रही हैं, जिन्हें निर्माता कंपनी अपने चालकों के माध्यम से संचालित करती है. डीटीसी सिर्फ परिचालक (कंडक्टर) उपलब्ध कराता है. बसों के संचालन के बदले कंपनी को प्रति किलोमीटर भुगतान किया जाता है.

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांसिट सिस्टम (DIMTS) के अधीन 2510 बसें चल रही हैं, जिनमें 1731 सीएनजी, 120 इलेक्ट्रिक (12 मीटर) और 359 इलेक्ट्रिक (9 मीटर) शामिल हैं. ये भी सभी अनुबंध के तहत ही संचालित होती हैं. दोनों संस्थाओं का संयुक्त बेड़ा भले ही 5176 बसों का हो, लेकिन परिवहन विशेषज्ञों के मुताबिक, दिल्ली में आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 11,000 से अधिक बसों की आवश्यकता है.

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह (ETV Bharat)

यात्रियों पर सीधा असर: हर स्टॉप पर लंबा इंतजार, बढ़ती भीड़ और बसों की संख्या कम होने का सबसे बड़ा खामियाजा उन लाखों यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है जो रोजाना बसों पर निर्भर हैं. कई रूटों पर यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि बसें लंबे समय के अंतराल पर आती हैं. शाम के समय बसों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है. ऐसे में कई बार यात्री बसों में नहीं बैठ पाते हैं. आईटीओ, करोल बाग, लक्ष्मी नगर, आजादपुर, द्वारका जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुबह व शाम के पीक आवर्स में स्थिति और गंभीर हो जाती है. डीटीसी के पुराने बेड़े के हटने से यातायात का दबाव बढ़ा है. लोग मजबूरन ऑटो, टैक्सी या बाइक टैक्सी का सहारा ले रहे हैं, जिससे यात्रियों का खर्च बढ़ रहा है.

बसों की कमी के बीच इंटर-स्टेट ऑपरेशन: दिल्ली में बसों की कमी के बावजूद भी इंटर-स्टेट बस रूटों पर विस्तार किया गया है. 23 सितंबर को दिल्ली–बड़ौत (उत्तर प्रदेश) रूट पर 3 बसें शुरू की गईं थी. वहीं 13 नवंबर से दिल्ली–सोनीपत (हरियाणा) के लिए 3 बसें चलाई जा रही हैं. डीटीसी अधिकारियों से बातचीत में पता चला कि इन रूटों पर लगाई गई बसें नई नहीं हैं, बल्कि दिल्ली में पहले से चल रही इलेक्ट्रिक बसों को ही हटाकर इंटर-स्टेट में भेजा गया है. ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दिल्ली की सड़कों पर पहले ही भारी बस कमी है, जिससे यात्रियों की परेशानी और भी बढ़ गई है.