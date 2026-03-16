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नूंह के आबिद हुसैन ने 63 साल की उम्र में किया कमाल, 130 किलो वजन उठाकर जीता गोल्ड मेडल

लोहारू में 13-14 मार्च को हुआ था आयोजनः यह प्रतियोगिता 13-14 मार्च तक हरियाणा के लोहारू में आयोजित की गई थी, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया. प्रतियोगिता के दौरान आबिद हुसैन ने 130 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. उनके इस शानदार प्रदर्शन ने सभी को प्रभावित किया और मेवात क्षेत्र के लिए गर्व का पल बना दिया.

नूंहः जिले के लिए गर्व की बात है कि 63 वर्षीय आबिद हुसैन ने अपनी मेहनत और जुनून से एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या होती है. आबिद हुसैन ने नेशनल मास्टर्स गेम्स वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर नूंह जिले का नाम रोशन किया है.

कई वर्षों से नियमित कर रहे हैं वेटलिफ्टिंग का अभ्यासः आबिद हुसैन ने बताया कि "वे बीते कई वर्षों से वेटलिफ्टिंग का नियमित अभ्यास कर रहे हैं. कड़ी मेहनत और अनुशासन की बदौलत उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है." उन्होंने कहा कि "इस जीत के बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए वे और भी अधिक मेहनत करेंगे."

63 वर्षीय आबिद हुसैन ने वेटलिफ्टिंग में जीता गोल्ड मेडल (Etv Bharat)

आबिद की जीत से हरियाणा का गौरव बढ़ा हैः उनकी इस उपलब्धि की खबर मिलते ही नूंह और आसपास के क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ गई. स्थानीय लोगों, खेल प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने आबिद हुसैन को बधाई देते हुए कहा कि "उन्होंने जिले का नाम रोशन किया है और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं." लोगों का कहना है कि "आबिद हुसैन की यह उपलब्धि इस बात का उदाहरण है कि यदि इंसान में लगन, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो किसी भी उम्र में सफलता हासिल की जा सकती है. उनकी जीत से न सिर्फ मेवात बल्कि पूरे हरियाणा का गौरव बढ़ा है."