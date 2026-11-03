नूंह में आईफोन नहीं मिला तो हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक, मची अफरा-तफरी
Nuh youth climbs tower: नूंह में आईफोन नहीं मिलने पर एक युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. काफी देर बाद उसे उतारा गया.
Published : November 3, 2026 at 10:54 AM IST
नूंह: जिले के जहटाना गांव में महंगे मोबाइल फोन की जिद का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, माता-पिता से आईफोन खरीदने की मांग पूरी नहीं होने पर एक युवक गांव के पास स्थित हाईटेंशन बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गया. युवक को ऊंचाई पर देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. हालांकि काफी देर के बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.
आईफोन की मांग पूरी नहीं हुई तो टावर पर चढ़ा: गांव वालों की मानें तो जहटाना गांव का युवक अपने माता-पिता से आईफोन खरीदने की जिद कर रहा था. परिजनों ने उसकी मांग पूरी नहीं की तो वह नाराज होकर गांव के पास निर्माणाधीन हाईटेंशन बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गया. देखते ही देखते युवक काफी ऊंचाई तक पहुंच गया. उसे टावर पर चढ़ा देखकर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.
ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना: इधर, युवक को टावर पर चढ़ा देखकर परिजनों की चिंता बढ़ गई. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए. काफी देर तक समझाइश और मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतार लिया गया. इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा रही.
अधूरी बिजली लाइन ने टाला बड़ा हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो बिजली लाइन का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था और टावर पर तार नहीं लगाए गए थे. इसी वजह से युवक की जान बच गई. यदि लाइन चालू होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है. युवक की इस हरकत को लेकर लोग हैरानी जता रहे हैं.
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