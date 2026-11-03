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नूंह में आईफोन नहीं मिला तो हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक, मची अफरा-तफरी

नूंह में आईफोन नहीं मिला तो हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के जहटाना गांव में महंगे मोबाइल फोन की जिद का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, माता-पिता से आईफोन खरीदने की मांग पूरी नहीं होने पर एक युवक गांव के पास स्थित हाईटेंशन बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गया. युवक को ऊंचाई पर देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. हालांकि काफी देर के बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

आईफोन की मांग पूरी नहीं हुई तो टावर पर चढ़ा: गांव वालों की मानें तो जहटाना गांव का युवक अपने माता-पिता से आईफोन खरीदने की जिद कर रहा था. परिजनों ने उसकी मांग पूरी नहीं की तो वह नाराज होकर गांव के पास निर्माणाधीन हाईटेंशन बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गया. देखते ही देखते युवक काफी ऊंचाई तक पहुंच गया. उसे टावर पर चढ़ा देखकर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.