नूंह में दिवाली के पर्व पर नामी पहलवानों ने बढ़ाई दंगल की शोभा, खेल प्रेमियों की जुटी भीड़

नूंह में दिवाली के पर्व पर ऐतिहासिक गांधी ग्राम घासेड़ा में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन कराया गया.

Nuh Wrestling Dangal
ETV Bharat Haryana Team

October 20, 2025 at 10:35 AM IST

October 20, 2025 at 11:03 AM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह में दिवाली के पर्व पर ऐतिहासिक गांधी ग्राम घासेड़ा में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन कराया गया. इस कुश्ती दंगल में देश व प्रदेश के नामी पहलवानों ने भाग लिया. विशाल दंगल में बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस कुश्ती दंगल में आए सैकड़ों खलीफाओं को भी सम्मानित किया गया.

खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश: बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि "ग्राम पंचायत घासेड़ा के सरपंच आस मोहम्मद पहलवान की सराहनीय पहल है. सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रही है. युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कुश्ती दंगल का आयोजन कराया गया है".

हर साल होगा कुश्ती का आयोजन: वहीं, सरपंच आस मोहम्मद पहलवान घासेड़ा ने कहा कि "युवाओं को कैसे नशे की दलदल से बचाया जाए. इसलिए उनके मन में कुश्ती दंगल कराने की बात आई. आने वाले समय में हर साल कुश्ती दंगल का आयोजन कराया जाएगा".

Nuh Wrestling Dangal

खेल प्रेमियों में उत्साह:पहलवानों ने कहा कि "सरकार की ओर से खिलाड़ियों को पूरी प्राथमिकता दी जा रही है. कुश्ती दंगल का आयोजन करने से युवाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. युवाओं का खेलों में रुझान हो तो नशे से भी बचा जा सकता है". वहीं, कुश्ती दंगल आयोजन से कुश्ती प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. सुरक्षा दृष्टि से पुलिस की पुख्ता व्यवस्था की गई थी. लेकिन बड़ी तादाद में पहलवानों के पहुंचने से बहुत सारे पहलवान बिना कुश्ती लड़े ही निराश होकर लौट गए.

