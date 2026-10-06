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नूंह में प्रेम विवाह करने वाली युवती की संदिग्ध मौत, डेढ़ साल पहले की थी कोर्ट मैरिज, पिता ने जताई हत्या की आशंका

नूंह में प्रेम विवाह करने वाली युवती की संदिग्ध मौत ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के पुन्हाना थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-11 नाकनपुर में प्रेम विवाह करने वाली एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान साहीन के रूप में हुई है. इधर, मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर बेटी को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है.