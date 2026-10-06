नूंह में प्रेम विवाह करने वाली युवती की संदिग्ध मौत, डेढ़ साल पहले की थी कोर्ट मैरिज, पिता ने जताई हत्या की आशंका
नूंह में प्रेम विवाह करने वाली युवती की संदिग्ध मौत हो गई. मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है.
Published : October 6, 2026 at 2:30 PM IST
नूंह: जिले के पुन्हाना थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-11 नाकनपुर में प्रेम विवाह करने वाली एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान साहीन के रूप में हुई है. इधर, मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर बेटी को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है.
डेढ़ साल पहले की थी कोर्ट मैरिज: मृतका के पिता शकील ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी साहीन ने करीब डेढ़ वर्ष पहले असलूप से कोर्ट मैरिज की थी. शादी के शुरुआती दिनों में दोनों के बीच संबंध सामान्य रहे, लेकिन करीब एक वर्ष से ससुराल पक्ष के लोग उनकी बेटी को कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहे थे. साहीन ने कई बार मायके वालों को अपने साथ कथित मारपीट और तलाक देने की धमकियों के बारे में बताया था. परिवार और बिरादरी के लोगों ने कई बार दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ.
बिस्तर पर मिला शव: मृतका के पिता शकील ने बताया कि, "6 अक्टूबर की सुबह सूचना मिली कि बेटी की मौत हो गई है. मैं घर के कुछ सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचा तो साहीन एक कमरे में बिस्तर पर मृत अवस्था में मिली."
परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की: मृतका के ताऊ हमीफ ने कहा कि, "साहीन की मौत को लेकर परिवार को गंभीर संदेह है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए." वहीं, चाचा तारीफ ने कहा कि, "बेटी ने पहले भी परेशानी के बारे में परिवार को बताया था, इसलिए मामले की गहराई से जांच जरूरी है." इसके अलावा पार्षद समीम ने कहा कि, "परिजनों को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस को निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लानी चाहिए."
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज: इधर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
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