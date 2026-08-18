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नूंह में बूचड़खानों के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध, बदबू से परेशान लोगों ने की टपकन फैक्ट्री बंद कराने की मांग, बोले- "बच्चे-बड़े सब हो रहे बीमार"

नूंह में बूचड़खानों के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध ( ETV Bharat )

नूंह: जिले में संचालित और निर्माणाधीन बूचड़खानों के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदूषण, गंदगी और दुर्गंध की समस्या को लेकर ग्रामीण प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं. नूंह विधानसभा क्षेत्र के गांव टपकन स्थित एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों ने अब आवाज बुलंद की है. ग्रामीणों का दावा है कि फैक्ट्री से निकलने वाली बदबू और कथित प्रदूषण से टपकन, चंदेनी सहित आसपास के चार गांव प्रभावित हैं. बीमारियों को लेकर ग्रामीण ने जताई चिंता: टपकन निवासी माजिद हुसैन ने फैक्ट्री से होने वाली परेशानी को लेकर कहा कि, "फैक्ट्री की वजह से गांव में कैंसर, टीबी और खांसी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं. अगर स्वास्थ्य विभाग सर्वे कराए तो लगभग हर घर में इस तरह के मरीज मिल सकते हैं. मेरे बेटे की मौत भी बीमारी के कारण हो चुकी है और मैं खुद भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहा हूं." बदबू से परेशान लोगों ने की टपकन फैक्ट्री बंद कराने की मांग (ETV Bharat) स्कूल के 1200 बच्चों पर असर का दावा: वहीं, माजिद हुसैन ने कहा कि, "मीट फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी और दुर्गंध ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है. स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1200 बच्चे बदबू और मक्खियों से परेशान हैं. इसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा है. हमारी मांग है कि संबंधित विभाग मौके पर जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे."