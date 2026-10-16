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एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात गौ-तस्कर आडवाणी के अंतिम संस्कार में हंगामा, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

शाहिद उर्फ आडवाणी के अंतिम संस्कार के दौरान हंगामा ( ETV Bharat )

नूंहः बीते गुरुवार को थाना रोजका मेव क्षेत्र के भिरावटी के पास पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था. शुक्रवार को वांछित गौ-तस्कर शाहिद उर्फ आडवाणी के अंतिम संस्कार को लेकर गांव खरखड़ी में हंगामा हो गया. परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है. इस दौरान पुलिस के साथ बाहरी लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई.

परिजनों का आरोप, 'एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है': बता दें कि एक दिन पहले पोस्टमार्टम से पहले मेडिकल कॉलेज में भी धरना-प्रदर्शन हुआ था और पुलिस-प्रशासन के बीच गतिरोध बना था. अब शव लेने के बाद परिजनों का कहना है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है और इसमें पुलिस के साथ बाहरी लोगों की भी भूमिका रही है. मृतक के भाई अज्जि और अन्य परिजनों ने मांग की है कि संबंधित पुलिसकर्मियों और बाहरी लोगों पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और तावडू-सोहना रोड जाम करेंगे.