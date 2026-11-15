नूंह में अनोखी शादी, हेलिकॉप्टर से राजस्थानी दुल्हन को लेकर आया दूल्हा, देखने उमड़ा जनसैलाब
Nuh Unique Marriage : हरियाणा के नूंह के नीमका गांव में दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलिकॉप्टर से लेकर आया है.
Published : November 15, 2026 at 5:23 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 6:33 PM IST
Nuh Unique Marriage : हरियाणा के नूंह जिले के नीमका गांव में दूल्हा अपनी दुल्हन को राजस्थान से हेलिकॉप्टर के जरिए लेकर आया जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.
हेलिकॉप्टर का इंतजाम किया गया : नूंह में एक शादी समारोह उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब दूल्हे की बारात लेकर जाने के लिए हेलीकॉप्टर गांव पहुंचा. बेटे बिलाल की शादी को यादगार बनाने के लिए पिता पहलू खान ने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया. खास बात यह है कि नीमका गांव में किसी शादी समारोह के लिए हेलीकॉप्टर उतरने का यह तीसरा मौका है.
दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर लौटा दूल्हा : बिलाल की बारात नीमका गांव से राजस्थान के घिसेड़ा गांव के लिए रवाना हुई. सड़क मार्ग से करीब डेढ़ घंटे में पूरा होने वाला सफर हेलीकॉप्टर के जरिए महज 15 मिनट में तय किया गया. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हेलीकॉप्टर ने दोपहर करीब एक बजे नीमका गांव से उड़ान भरी और बारात लेकर गंतव्य की ओर रवाना हुई. इसके बाद दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर वापस नीमका गांव लौटा.
गांव में तीसरी बार पहुंचा हेलिकॉप्टर : दूल्हे के पिता पहलू खान ने बताया कि बेटे की शादी को यादगार बनाने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि परिवार में शादियों के दौरान हेलीकॉप्टर आने का यह तीसरा मौका है. हेलीकॉप्टर से बारात जाने और दुल्हन के वापस आने की खबर से गांव में सुबह से ही उत्साह का माहौल बना रहा. हेलीकॉप्टर को देखने और दूल्हा-दुल्हन का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों में हेलीकॉप्टर के साथ फोटो खिंचवाने और इस अनोखे आयोजन को देखने को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, नीमका गांव में इससे पहले भी शादी समारोहों में हेलीकॉप्टर उतर चुके हैं. तीसरी बार हेलीकॉप्टर के आने से गांव में शादी समारोह आकर्षण का केंद्र बन गया. आसपास के क्षेत्र में भी इस अनोखी शादी की खूब चर्चा हो रही है.
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