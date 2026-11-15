ETV Bharat / state

नूंह में अनोखी शादी, हेलिकॉप्टर से राजस्थानी दुल्हन को लेकर आया दूल्हा, देखने उमड़ा जनसैलाब

हेलिकॉप्टर से राजस्थानी दुल्हन को लेकर आया दूल्हा ( Etv Bharat )

Nuh Unique Marriage : हरियाणा के नूंह जिले के नीमका गांव में दूल्हा अपनी दुल्हन को राजस्थान से हेलिकॉप्टर के जरिए लेकर आया जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

हेलिकॉप्टर का इंतजाम किया गया : नूंह में एक शादी समारोह उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब दूल्हे की बारात लेकर जाने के लिए हेलीकॉप्टर गांव पहुंचा. बेटे बिलाल की शादी को यादगार बनाने के लिए पिता पहलू खान ने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया. खास बात यह है कि नीमका गांव में किसी शादी समारोह के लिए हेलीकॉप्टर उतरने का यह तीसरा मौका है.