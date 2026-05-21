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नूंह में सड़क जाम से परेशान लोग, रेहड़ी, अवैध पार्किंग और कब्जों के कारण जूझ रहा पूरा शहर

रेहड़ी, अवैध पार्किंग और कब्जों के कारण जूझ रहा पूरा शहर ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के कई शहरों और कस्बों में अतिक्रमण तथा अवैध पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. नूंह, तावडू, पुनहाना, फिरोजपुर झिरका, पिनगवां और बड़कली चौक जैसे इलाकों में हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है. प्रशासन और पुलिस समय-समय पर कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन हालात फिर पुराने जैसे हो जाते हैं. इसका खामियाजा आम लोगों और वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है. जाम की चपेट में शहर: नूंह और तावडू शहर की आबादी लगभग 40-40 हजार के आसपास बताई जा रही है. इसी तरह पुनहाना और फिरोजपुर झिरका की आबादी भी करीब 40 हजार है, जबकि पिनगवां कस्बे की आबादी लगभग 30 हजार के आसपास है. बड़कली चौक को जिले का सबसे अहम ट्रैफिक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहां से चारों दिशाओं में वाहनों की आवाजाही होती है. लगातार बढ़ते वाहनों और सीमित सड़क व्यवस्था के कारण यहां स्थिति और ज्यादा गंभीर बनी हुई है. नूंह में सड़क जाम से परेशान लोग (ETV Bharat) दुकानों के आगे फैल रहा अतिक्रमण: स्थानीय लोगों का कहना है कि जाम की सबसे बड़ी वजह अतिक्रमण है. दुकानदारों द्वारा दुकानों के आगे पटरी लगाने वालों से किराया लिया जाता है और पटरी वाले आगे रेहड़ी लगाने वालों से पैसा वसूलते हैं. इसके कारण सड़कें लगातार संकरी होती जा रही हैं. वहीं, सवारी भरने वाले ऑटो और अन्य वाहन सड़क किनारे खड़े होकर अवैध पार्किंग करते हैं, जिससे जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है. रेहड़ी चालकों पर भी आर्थिक बोझ: स्थानीय लोगों की मानें तो रेहड़ी लगाकर रोजी-रोटी चलाने वाले लोगों को हर महीने 3 से 5 हजार रुपये तक किराया देना पड़ता है. वहीं, पटरी लगाने वालों को दुकानदारों को 5 से 7 हजार रुपये तक चुकाने पड़ते हैं. इस अवैध वसूली पर किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे समस्या लगातार बढ़ रही है.