नूंह में सड़क जाम से परेशान लोग, रेहड़ी, अवैध पार्किंग और कब्जों के कारण जूझ रहा पूरा शहर
नूंह जिले में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से सड़क जाम रह रही है. लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
Published : May 21, 2026 at 3:10 PM IST
नूंह: जिले के कई शहरों और कस्बों में अतिक्रमण तथा अवैध पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. नूंह, तावडू, पुनहाना, फिरोजपुर झिरका, पिनगवां और बड़कली चौक जैसे इलाकों में हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है. प्रशासन और पुलिस समय-समय पर कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन हालात फिर पुराने जैसे हो जाते हैं. इसका खामियाजा आम लोगों और वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है.
जाम की चपेट में शहर: नूंह और तावडू शहर की आबादी लगभग 40-40 हजार के आसपास बताई जा रही है. इसी तरह पुनहाना और फिरोजपुर झिरका की आबादी भी करीब 40 हजार है, जबकि पिनगवां कस्बे की आबादी लगभग 30 हजार के आसपास है. बड़कली चौक को जिले का सबसे अहम ट्रैफिक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहां से चारों दिशाओं में वाहनों की आवाजाही होती है. लगातार बढ़ते वाहनों और सीमित सड़क व्यवस्था के कारण यहां स्थिति और ज्यादा गंभीर बनी हुई है.
दुकानों के आगे फैल रहा अतिक्रमण: स्थानीय लोगों का कहना है कि जाम की सबसे बड़ी वजह अतिक्रमण है. दुकानदारों द्वारा दुकानों के आगे पटरी लगाने वालों से किराया लिया जाता है और पटरी वाले आगे रेहड़ी लगाने वालों से पैसा वसूलते हैं. इसके कारण सड़कें लगातार संकरी होती जा रही हैं. वहीं, सवारी भरने वाले ऑटो और अन्य वाहन सड़क किनारे खड़े होकर अवैध पार्किंग करते हैं, जिससे जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है.
रेहड़ी चालकों पर भी आर्थिक बोझ: स्थानीय लोगों की मानें तो रेहड़ी लगाकर रोजी-रोटी चलाने वाले लोगों को हर महीने 3 से 5 हजार रुपये तक किराया देना पड़ता है. वहीं, पटरी लगाने वालों को दुकानदारों को 5 से 7 हजार रुपये तक चुकाने पड़ते हैं. इस अवैध वसूली पर किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे समस्या लगातार बढ़ रही है.
जनता ने उठाई रेड लाइट लगाने की मांग: लोगों का कहना है कि सिर्फ चालान काटने या एक-दो दिन अभियान चलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा. नूंह शहर की तरह अन्य प्रमुख चौकों पर भी ट्रैफिक रेड लाइट लगाई जाए. इससे वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित होगी और जाम से राहत मिल सकेगी.
पुलिस ने कार्रवाई जारी रहने की कही बात: इस पूरे मामले में ट्रैफिक थाना मांडीखेड़ा के प्रभारी सुखबीर सिंह ने कहा कि, "पुलिस लगातार वाहनों के चालान कर रही है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी समय-समय पर की जाती है. कुछ दिन पहले बड़कली चौक पर भी अतिक्रमण हटाया गया था. मुख्य चौकों पर पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं. प्रशासन लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है."
लोगों की डिमांड: वहीं, पुनहाना निवासी मोहम्मद साजिद ने कहा कि, "अतिक्रमण हटाने के अभियान सिर्फ दिखावे तक सीमित रहते हैं. एक-दो दिन बाद फिर वही स्थिति बन जाती है. प्रशासन को लगातार निगरानी रखनी चाहिए." बड़कली चौक निवासी मुबारिक खान ने कहा कि, "यह चौक जिले का सबसे व्यस्त स्थान है. यहां हर समय वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है. अगर सख्ती नहीं हुई तो आने वाले समय में हालात और खराब होंगे."
दुकानदार और राहगीर भी परेशान: जाम से दुकानदारों के साथ राहगीर भी प्रभावित हो रहे हैं. मामले में पिनगवां के दुकानदार रवि बत्रा ने कहा कि, "अवैध पार्किंग और सड़क किनारे खड़ी रेहड़ियों की वजह से ग्राहक भी परेशान होते हैं. बाजार में आने-जाने में काफी दिक्कत होती है." वहीं, राहगीर अब्दुल रसीद ने कहा कि, "सवारी भरने वाले ऑटो सड़क पर ही खड़े रहते हैं. कई बार शिकायतें भी आती हैं कि कुछ लोग उनसे वसूली करते हैं. अगर प्रशासन ईमानदारी से कार्रवाई करे तो जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है."
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