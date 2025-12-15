नूंह में 70 लाख की हेरोइन बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार,दिल्ली से जुड़े हैं तार
तावडू सीआईए ने 331 ग्राम हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है.
नूंह: जिले के तावडू क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. दरअसल, तावडू सीआईए टीम ने नौरंगपुर–तावडू रोड पर केएमपी पुल के नीचे नाकाबंदी कर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 331 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई जा रही है.
गुप्त सूचना पर कार्रवाई: पुलिस के अनुसार 13 दिसंबर को तावडू सीआईए की टीम को सूचना मिली थी कि सेहकुल खान दिल्ली की ओर से नशे की खेप लेकर तावडू होते हुए गांव बावला जाने वाला है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने नौरंगपुर रोड पर नाकाबंदी की. नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर टैक्सी आती हुई दिखाई दी. पुलिस को देखते ही चालक ने वाहन मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया.
331 ग्राम हेरोइन बरामद: हिरासत में लेने के बाद तलाशी के दौरान उसकी पैंट की जेब से एक पॉलीथिन में 331 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. मादक पदार्थ को नियमानुसार सील कर कब्जे में ले लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि यह हेरोइन वह बावला निवासी सरफराज के लिए लेकर आया था.
दिल्ली से जुड़ा नशे का तार: आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि यह खेप उसे दिल्ली के विकासपुरी इलाके में एक सीएनजी पेट्रोल पंप के पास दो अज्ञात युवकों ने दी थी. हेरोइन की डिलीवरी के बदले उसे 10 हजार रुपये मिलने थे. पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के तार दिल्ली और आसपास के इलाकों से जुड़े हो सकते हैं.
एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज: मोहम्मदपुर अहिर थाना पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत दो नामजद आरोपियों सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि पूरे नशा तस्करी नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ा जा सके.
अन्य आरोपियों की हो सकती है गिरफ्तारी: इस पूरे मामले में तावडू डीएसपी अभिमन्यु ने कहा, "नूंह पुलिस नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. नशा तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. इस मामले में पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा. जिले में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. युवाओं को नशे से बचाने और तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस सख्त कदम उठा रही है."
