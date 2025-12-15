ETV Bharat / state

नूंह में 70 लाख की हेरोइन बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार,दिल्ली से जुड़े हैं तार

नूंह में CIA टीम को मिली बड़ी कामयाबी ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के तावडू क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. दरअसल, तावडू सीआईए टीम ने नौरंगपुर–तावडू रोड पर केएमपी पुल के नीचे नाकाबंदी कर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 331 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई जा रही है. गुप्त सूचना पर कार्रवाई: पुलिस के अनुसार 13 दिसंबर को तावडू सीआईए की टीम को सूचना मिली थी कि सेहकुल खान दिल्ली की ओर से नशे की खेप लेकर तावडू होते हुए गांव बावला जाने वाला है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने नौरंगपुर रोड पर नाकाबंदी की. नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर टैक्सी आती हुई दिखाई दी. पुलिस को देखते ही चालक ने वाहन मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया. 331 ग्राम हेरोइन बरामद: हिरासत में लेने के बाद तलाशी के दौरान उसकी पैंट की जेब से एक पॉलीथिन में 331 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. मादक पदार्थ को नियमानुसार सील कर कब्जे में ले लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि यह हेरोइन वह बावला निवासी सरफराज के लिए लेकर आया था. 70 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)