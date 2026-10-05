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नूंहः सेहसोला में ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर की निर्माणाधीन टनल में मिट्टी धंसी, बड़ा हादसा टला, ग्रामीणों और निर्माण कंपनी में हंगामा

नूंह: जिला के तावडू उपमंडल के गांव सेहसोला के पाटुका क्षेत्र में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की निर्माणाधीन टनल में रविवार देर शाम अचानक मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा टल गया. खेत में करीब 20 मीटर के दायरे में जमीन अचानक नीचे धंस गई, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि उस समय खेत में कोई किसान या बच्चे मौजूद नहीं थे, कुछ देर पहले ही वहां से ट्रैक्टर-ट्रॉली निकली थी. घटना के बाद ग्रामीणों और टनल का निर्माण कर रही निर्वाण निर्माण कंपनी व रेलवे अधिकारियों के बीच सोमवार को मौके पर हंगामा हो गया.

सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोपः ग्रामीणों इस्लाम, मुबीन, रजाक, अब्बास, मौज खान, जोम खान, समीम, जुबेर, अरशद आदि ने आरोप लगाया कि निर्माण कंपनी द्वारा टनल निर्माण में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है. जहां टनल बन रही है वहां मिट्टी रोकने के लिए पर्याप्त सपोर्ट, सुरक्षा उपकरण और चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए हैं. दिन-रात ब्लास्टिंग की जाती है और उसकी पूर्व सूचना भी नहीं दी जाती. मिट्टी धंसने से जो गहरा गड्ढा बना है, उससे बच्चों, पशुओं और वन्य जीवों को खतरा बना हुआ है और फसल व जमीन को नुकसान हुआ है.

हादसे के 24 घंटे बाद मौके पर पहुंचे निर्माण कंपनी के अधिकारीः ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर आगाह किया गया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया. जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर भी विवाद कोर्ट में लंबित है. ग्रामीणों ने बताया कि यह टनल सेहसोला, घुसपैठी, पाटुका, किरूरी और धुलावट सहित अरावली क्षेत्र से होकर बनाई जा रही है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन निर्माण कंपनी के अधिकारी करीब 24 घंटे बाद पहुंचे. मौके पर पहुंचे रेलवे और निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि यह साइड का हिस्सा है और तकनीकी जांच की जाएगी, धंसी हुई जगह की भरपाई और चेतावनी बोर्ड व बैरिकेडिंग लगाई जाएगी.

डीडीसी ने दिया जांच का भरोसाः वहीं डीसी अखिल पिलानी ने कहा कि "मामला संज्ञान में आया है, जांच कराई जाएगी और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है." ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक सुरक्षा का पूरा आश्वासन नहीं मिलता, काम नहीं करने दिया जाएगा और हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए.

क्या है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजनाः बता दें कि करीब 4.69 किलोमीटर लंबी यह टनल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का अहम हिस्सा है, जिसमें लगभग 1.1 किलोमीटर अरावली चट्टान काटकर और करीब 3.6 किलोमीटर मिट्टी की खुदाई कर डबल ट्रैक टनल बनाई जा रही है. प्रत्येक टनल 30 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी होगी, जिस पर 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पैसेंजर और 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां चलेंगी. इस पूरे कॉरिडोर की कुल लागत करीब 5618 करोड़ रुपये है, जिसमें अकेले टनल पर करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.