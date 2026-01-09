नूंह की सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा गिरफ्तार, दलित समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप
नूंह में सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा को दलित समाज अपमानजनक भाषा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
Published : January 9, 2026 at 4:51 PM IST
Updated : January 9, 2026 at 5:26 PM IST
नूंह: जिले के पुनहाना उपमंडल में रहने वाली मेवाती सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा उर्फ हंसी खान को दलित समाज के प्रति अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.. मामला एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था.
शिकायत के बाद FIR दर्ज: मामले में डीएसपी अभिमन्यु ने बताया कि एक युवक की शिकायत पर पुनहाना शहर थाना पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के दौरान इनफ्लुएंसर हंसीरा को गिरफ्तार कर लिया गया.यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और जांच अभी जारी है."
वीडियो में विवादित भाषा का किया था प्रयोग: शिकायतकर्ता ने बताया कि, "सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में हंसीरा पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में बैठकर सीएनजी की लंबी कतार को लेकर दलित समुदाय की तुलना अपमानजनक और अश्लील तरीके से कर रही थीं. वीडियो में इस्तेमाल शब्दों ने दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है."
माफी के बावजूद जारी कार्रवाई: विवाद बढ़ने के बाद हंसीरा ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया था. हालांकि, पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई जारी रखी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. हंसीरा के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक लाख से अधिक फॉलोअर हैं.
पुलिस की अपील: वहीं, पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि संवेदनशील मुद्दों पर सोशल मीडिया पर सतर्क रहें और किसी भी प्रकार के अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें.
