नूंह की सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा गिरफ्तार, दलित समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप

नूंह: जिले के पुनहाना उपमंडल में रहने वाली मेवाती सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा उर्फ हंसी खान को दलित समाज के प्रति अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.. मामला एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था.

शिकायत के बाद FIR दर्ज: मामले में डीएसपी अभिमन्यु ने बताया कि एक युवक की शिकायत पर पुनहाना शहर थाना पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के दौरान इनफ्लुएंसर हंसीरा को गिरफ्तार कर लिया गया.यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और जांच अभी जारी है."

वीडियो में विवादित भाषा का किया था प्रयोग: शिकायतकर्ता ने बताया कि, "सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में हंसीरा पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में बैठकर सीएनजी की लंबी कतार को लेकर दलित समुदाय की तुलना अपमानजनक और अश्लील तरीके से कर रही थीं. वीडियो में इस्तेमाल शब्दों ने दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है."