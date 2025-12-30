हरियाणा स्टेट नानचाकू चैंपियनशिप 2025 में नूंह की जोया खान का जलवा, गोल्ड जीतकर नेशनल में हुई सेलेक्ट
नूंह की 6 वर्षीय जोया खान ने हरियाणा स्टेट नानचाकू चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर नेशनल प्रतियोगिता के लिए सेलेक्ट हुई है.
Published : December 30, 2025 at 4:37 PM IST
नूंह: नूंह की 6 वर्षीय जोया खान ने हरियाणा स्टेट नानचाकू चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जोया ने अपने आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और प्रदेश का नाम रोशन किया. जोया फिलहाल गुरुग्राम जिले के गांव गैरतपुर बास में रहती है. हालांकि वो मूल रूप से नूंह मेवात की रहने वाली है.
250 बच्चों ने लिया था हिस्सा:इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूरे हरियाणा से करीब 250 बच्चों ने हिस्सा लिया था. साल 6 वर्ष आयु वर्ग में जोया खान ने बेहतरीन तकनीक, संतुलन और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए सभी प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया. निर्णायकों ने भी जोया के प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया.
नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन: गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही जोया खान का चयन आगामी नेशनल नानचाकू चैंपियनशिप के लिए हो गया है. यह प्रतियोगिता 30 जनवरी से 1 फरवरी तक कानपुर में आयोजित की जाएगी, जहां जोया हरियाणा और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी. जोया की इस उपलब्धि से परिवार और गांव में खुशी की लहर है.
खेलों से जुड़ा परिवार का माहौल: जोया के पिता जमील खान ने बताया कि, "खेल हमारे परिवार की पहचान बन चुका है.मेरी बड़ी बेटी 12 वर्षीय जिया खान जूडो-कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी है और उसे वर्ल्ड के ग्रैंड मास्टर मिस्टर थॉमस वेबर से सम्मान भी मिल चुका है. मैं अपनी दोनों बेटियों की इस उपलब्धि से बहुत खुश हूं. मेरा सपना है कि मेरी बेटियां आगे चलकर देश का नाम रोशन करें. सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं."
कोचों की मेहनत लाई रंग: जोया के पिता ने जोया की सफलता का श्रेय कोच नरेश आर्य और करण राठी को दिया. जमील खान ने कहा कि, "कोच नरेश आर्य और करण राठी के कठिन परिश्रम, अनुशासन और सही मार्गदर्शन की वजह से ही जोया इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंच पाई है."
गोल्ड मेडलिस्ट जोया जीत से हुई उत्साहित: गोल्ड मेडल जीतने पर जोया खान ने कहा, “मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं नेशनल में भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहती हूं और अपने कोच और पापा का नाम रोशन करूंगी.”
बता दें कि छोटी उम्र में बड़ी सफलता हासिल कर नूंह की जोया खान न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के बच्चों के लिए प्रेरणा बनी है.
