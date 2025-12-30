ETV Bharat / state

हरियाणा स्टेट नानचाकू चैंपियनशिप 2025 में नूंह की जोया खान का जलवा, गोल्ड जीतकर नेशनल में हुई सेलेक्ट

नूंह की जोया खान ने जीता गोल्ड ( ETV Bharat )

नूंह: नूंह की 6 वर्षीय जोया खान ने हरियाणा स्टेट नानचाकू चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जोया ने अपने आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और प्रदेश का नाम रोशन किया. जोया फिलहाल गुरुग्राम जिले के गांव गैरतपुर बास में रहती है. हालांकि वो मूल रूप से नूंह मेवात की रहने वाली है. 250 बच्चों ने लिया था हिस्सा:इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूरे हरियाणा से करीब 250 बच्चों ने हिस्सा लिया था. साल 6 वर्ष आयु वर्ग में जोया खान ने बेहतरीन तकनीक, संतुलन और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए सभी प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया. निर्णायकों ने भी जोया के प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया. नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन: गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही जोया खान का चयन आगामी नेशनल नानचाकू चैंपियनशिप के लिए हो गया है. यह प्रतियोगिता 30 जनवरी से 1 फरवरी तक कानपुर में आयोजित की जाएगी, जहां जोया हरियाणा और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी. जोया की इस उपलब्धि से परिवार और गांव में खुशी की लहर है. हरियाणा स्टेट नानचाकू चैंपियनशिप 2025 में नूंह की जोया खान का जलवा (ETV Bharat)