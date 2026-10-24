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नूंह की बिटिया बनी एडीए, बड़ी बहन भी है जज, पिता बोले- "बेटियों की पढ़ाई पर कभी कंजूसी नहीं की"

नूंह में एक ही घर की दो बेटियां बनीं न्यायिक अधिकारी ( ETV Bharat )

नूंह: नूंह जिले के तावडू उपमंडल के गांव सुनारी की बेटी दिलशाना ने हरियाणा में अतिरिक्त जिला न्यायवादी यानी कि एडीए के पद पर चयनित होकर परिवार और पूरे मेवात क्षेत्र का नाम रोशन किया है. हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी), पंचकूला की ओर से परिणाम जारी होने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है.

दो साल पहले बड़ी बहन रुखसाना भी बनी थीं जज:खास बात यह है कि दो साल पहले अक्टूबर 2024 में दिलशाना की बड़ी बहन रुखसाना का चयन सिविल जज के पद पर हुआ था. रुखसाना वर्तमान में गुरुग्राम में सेवाएं दे रही हैं. अब छोटी बहन के एडीए बनने से परिवार ने न्यायिक सेवा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है.