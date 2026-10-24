नूंह की बिटिया बनी एडीए, बड़ी बहन भी है जज, पिता बोले- "बेटियों की पढ़ाई पर कभी कंजूसी नहीं की"
नूंह के सुनारी गांव की दिलशाना एडीए बनीं. उसकी बड़ी बहन रुखसाना पहले से जज हैं. दोनों बेटियों की सफलता से पिता गर्वित हैं.
Published : October 24, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 4:53 PM IST
नूंह: नूंह जिले के तावडू उपमंडल के गांव सुनारी की बेटी दिलशाना ने हरियाणा में अतिरिक्त जिला न्यायवादी यानी कि एडीए के पद पर चयनित होकर परिवार और पूरे मेवात क्षेत्र का नाम रोशन किया है. हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी), पंचकूला की ओर से परिणाम जारी होने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है.
दो साल पहले बड़ी बहन रुखसाना भी बनी थीं जज:खास बात यह है कि दो साल पहले अक्टूबर 2024 में दिलशाना की बड़ी बहन रुखसाना का चयन सिविल जज के पद पर हुआ था. रुखसाना वर्तमान में गुरुग्राम में सेवाएं दे रही हैं. अब छोटी बहन के एडीए बनने से परिवार ने न्यायिक सेवा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है.
एएमयू से एलएलबी और जामिया से एलएलएम किया: दिलशाना गांव सुनारी निवासी ग्रामीण बैंक के पूर्व प्रबंधक मोहम्मद इलियास की दूसरी बेटी हैं. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तावडू के मेवात मॉडल स्कूल से प्राप्त की. इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और वर्ष 2022 में कानून की पढ़ाई पूरी की. आगे उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से अपराध शास्त्र में एलएलएम की डिग्री हासिल की. साल 2024 से घर पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की.
लगातार करती रही मेहनत: दिलशाना ने साल 2025 में हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से एडीए पद के लिए आवेदन किया. अगस्त 2026 में लिखित परीक्षा हुई और 11 अक्टूबर को साक्षात्कार आयोजित किया गया. लगातार मेहनत और तैयारी के बाद उन्हें सफलता मिली. इससे पहले उनका चयन हिमाचल न्यायिक सेवा की प्रतीक्षा सूची में भी हुआ था.
बड़ी बहन से मिली प्रेरणा: अपनी सफलता का श्रेय परिवार को देते हुए दिलशाना ने कहा कि, "मेरी कामयाबी के पीछे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है. खासकर मेरे पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया. जब मेरी बड़ी बहन एएमयू से एलएलबी कर रही थीं, तभी से मुझे उनसे प्रेरणा मिली और न्यायिक अधिकारी बनने का सपना देखा. मेरी लोगों से अपील है कि बेटियों को पढ़ने दें. एक बेटी के पढ़ने से पूरी पीढ़ी सुधरती है. मेवात में लड़कियों की शिक्षा बहुत जरूरी है."
पिता बोले- "बेटियों की पढ़ाई पर कभी कंजूसी नहीं की": वहीं, दिलशाना के पिता और ग्रामीण बैंक के पूर्व प्रबंधक मोहम्मद इलियास ने कहा कि, "मेरा शुरू से सपना था कि मेरी बेटियां न्यायिक सेवा में जाएं. हमने बेटियों की पढ़ाई के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन शिक्षा पर कभी कंजूसी नहीं की. दसवीं के बाद से ही उनकी तैयारी पर ध्यान देना शुरू कर दिया था. एएमयू अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहां से न्यायिक सेवा में बेहतर चयन होता है. आज बेटियों की सफलता से हमारा सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है."
समाज के लिए प्रेरणा बनीं दोनों बहनें: वहीं, वरिष्ठ समाजसेवी काले खान ने दिलशाना को बधाई देते हुए कहा कि, "मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में एक ही परिवार की दो बेटियों का न्यायिक सेवा में चयन होना समाज के लिए अच्छा संदेश है. इससे बेटियों की शिक्षा को लेकर लोगों का हौसला बढ़ेगा और दूसरी लड़कियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी."
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