नूंह की रोडवेज में हो रहा बदलाव, होगी पुराने बस अड्डे की काया पलट, हाई-टेक वर्कशॉप, ड्राइविंग स्कूल, नई बसें सहित मिलेंगी ये खास सुविधाएं

नूंह रोडवेज में पुरानी कर्मशाला का आधुनिकीकरण होने जा रहा है. इससे यात्रियों और कर्मचारियों को राहत मिलेगी.

नूंह की रोडवेज में बदलाव
नूंह: जिला में रोडवेज कर्मशाला की स्थिति सुधारने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. इस बारे में जीएम कुलदीप जांगड़ा ने कहा कि, "मौजूदा वर्कशॉप में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लेकिन इसे सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. पुराने प्रपोजल्स पर काम पूरा हो गया है और चंडीगढ़ से भी संपर्क किया गया है."

भविष्य का डिजाइन फाइनल करने की तैयारी: आगे कुलदीप जांगड़ा ने कहा कि, "आगामी शुक्रवार को प्रस्तावित बैठक में कर्मशाला का डिजाइन फाइनल हो जाएगा. इसमें तीन मंजिला आधुनिक वर्कशॉप, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और कर्मचारियों के बैठने की सुविधा शामिल होगी. हमारा उद्देश्य कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने देना और हरियाणा राज्य परिवहन के वाहनों का बेहतर मेंटेनेंस सुनिश्चित करना है."

Nuh Roadways Transformation
पुराने बस अड्डे की काया पलट

पुराने बस अड्डे की मौजूदा स्थिति: गुरुग्राम-अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए पर स्थित पुराने बस अड्डा परिसर में वर्कशॉप कई सालों से चल रही है. वर्तमान में यहां टीन शेड से लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों के बैठने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. बरसात के मौसम में परिसर में पानी जमा हो जाता है, जिससे काम प्रभावित होता है.

मिलेंगी ये सुविधाएं: कुलदीप जांगड़ा ने बताया कि, "हमारा उद्देश्य इस पुरानी स्थिति को पूरी तरह बदलना है. भविष्य में पुराने बस अड्डा परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तीन मंजिला वर्कशॉप तैयार होगी. इसमें कर्मचारियों और स्टाफ के लिए बेहतर सुविधा, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और आधुनिक मेंटेनेंस सुविधाएं शामिल होंगी."

हाई-टेक वर्कशॉप, ड्राइविंग स्कूल, नई बसें सहित मिलेंगी ये खास सुविधाएं

परिवहन सेवा में होगा सुधार: जीएम कुलदीप जांगड़ा ने कहा कि, "नूंह जिले में अब पूरे बेड़े में BS6 बसें शामिल हैं. कुल 90 नई बसों में 85 हरियाणा राज्य परिवहन की और 5 किलोमीटर स्कीम वाली बसें हैं. इन नई बसों के आने से यात्रियों को बेहतर सेवा मिल रही है. अक्टूबर 2025 में प्रति माह 9000 किलोमीटर सेवा वृद्धि हुई है, जिससे प्रतिदिन विभाग को 2-2.5 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है."

नूंह की रोडवेज में हो रहा बदलाव

ग्रामीण और लोकल रूट का विस्तार: कुलदीप जांगड़ा ने आगे कहा कि, "बडकली से पुनहाना की कम चलने वाली सेवाएं बढ़ाई गई हैं. नूंह से पलवल वाया छछेड़ा और कुर्थला सेवा शुरू की गई है. नल्हड़ मेडिकल कॉलेज, सेक्टर 14 गुरुग्राम, हिसार से सिरसा तक और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर नई बस सेवा पर भी फोकस किया जा रहा है."

कर्मचारियों और यात्रियों के लिए खुशी: कुलदीप जांगड़ा ने कहा कि, "हमारा लक्ष्य कर्मचारियों और स्टाफ को बेहतर सुविधा देना है. नई बस सेवा और वर्कशॉप के सुधार से कर्मचारी और परिचालक खुश हैं." वहीं, ड्राइवर संजय कुमार ने कहा कि, "बसों का टाइम मैनेज होना चाहिए. टाइम से बस मिलेगी तो सवारी मिलेगी. पहले वाली बस में सुविधा थी. अभी के बस में सिस्टम थोड़ा चेंज है. बाकी सब बढ़िया है."

बता दें कि नूंह जिले की सड़कों पर अब पुराने खटारा बसों का दृश्य न के बराबर है. राज्य परिवहन की नई बसें लगातार दौड़ रही हैं. यात्रियों में खुशी देखने को मिल रही है. साथ ही जिले में परिवहन सेवाओं की स्थिति अब पहले से काफी बेहतर है. ऐसे में पुराने बस अड्डे की कायापलट और परिवहन सेवा में सुधार से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.

