नूंह पुलिस की पहल, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता तेज, 2.50 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की ली सड़क सुरक्षा परीक्षा

नूंह में पुलिस ने स्कूल स्तरीय सड़क सुरक्षा परीक्षा करवाई.जिसमें 1120 शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी.

Nuh Road Safety Exam (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 16, 2025 at 5:02 PM IST

Updated : October 16, 2025 at 5:37 PM IST

नूंह: हरियाणा में रोजाना सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है. जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस की ओर से सराहनीय पहल की जा रही है. नूंह में फिरोजपुर झिरका के डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात एवं हाईवे करनाल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला में स्कूल स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता करवाई गई. इस परीक्षा को लेकर अजायब सिंह डीएसपी फिरोजपुर झिरका एवं थाना यातायात प्रभारी निरीक्षक सुखबीर द्वारा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर सभी तैयारियां की गई थी. इस दौरान करीब 2,95,413 विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया है.

जागरूकता जरूरी: DSP ने बताया कि आज 15 अक्टूबर को हुई परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया गया था. जिला मदरसा, सरकारी, निजी, आईटीआई, कॉलेज समेत 1120 शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे 2 लाख 95 हजार 413 बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे. इस परीक्षा का मतलब हर बच्चे को शिक्षा के साथ-साथ यातायात नियमों की जानकारी देना है. बच्चों को शुरू से ही यातायात नियमों और नियमों की पालना के प्रति जागरूक करना परीक्षा का मकसद है.

नूंह में सड़क सुरक्षा परीक्षा (Etv Bharat)

यातायात नियमों की करें पालना: DSP ने बच्चों को बताया कि अंडर ऐज कोई भी बच्चा वाहन न चलाएं. यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे वाहन चलाते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सावधानी में ही सुरक्षा है. ओवर स्पीड वाहन भी जानलेवा होते जा रहे हैं. वाहन चलाते समय मोबाइल भी नहीं चलाना चाहिए. रॉन्ग साइड वाहन न चलाएं. सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें. यातायात के सभी नियमों की पालना करें.

Last Updated : October 16, 2025 at 5:37 PM IST

