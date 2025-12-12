ETV Bharat / state

नूंह में सड़क हादसा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गिरा डंपर, जिंदा जले 2 लोग

नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में दो लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. राजस्थान के रहने वाले थे दोनों मृतक.

नूंह में सड़क हादसा
नूंह में सड़क हादसा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 12, 2025 at 1:44 PM IST

|

Updated : December 12, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे एक डंपर दिल्ली की ओर से फिरोजपुर झिरका की तरफ जा रहा था. गुर्जर नंगला गांव के पास पहुंचते ही डंपर पुलिया से टकरा गया. भारी भरकम डंपर पुलिया तोड़ते हुए सीधे नीचे जा गिरा. भयानक हादसे से वाहन में आग लग गई और डंपर चंद मिनटों में जलकर खाक हो गया.

दो की जिंदा जलकर मौत: घटना देखकर पास के खेतों में काम कर रहे किसान आग की लपटें देखकर दौड़कर मौके पर पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर चालक व परिचालक को बचाने की कोशिश करने लगे. लेकिन आग की तेज लपटों के बीच दोनों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि "कंडक्टर का पूरा शरीर जल गया था. केवल कंकाल ही नजर आ रहा था".

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गिरा डंपर (Etv Bharat)

राजस्थान निवासी थे दोनों मामा-भांजा: वहीं, चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया. लोग गंभीर घायल चालक को लेकर तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हुए. लेकिन गंभीर चोट के कारण डंपर चालक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. दोनों मृतक रणजीत निवासी नीमली, राजस्थान और रिजवान निवासी धोलेट के निवासी थे. रिश्ते में दोनों मामा-भांजा बताए जा रहे हैं. फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मांडी खेड़ा अस्पताल पहुंचाया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम: दिल्ली-जयपुर हाइवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक, ऑटो और कार को मारी टक्कर, बाइक सवार महिला गंभीर

ये भी पढ़ें: नूंह में झाड़ियों में मिला नवजात, कड़कड़ाती सर्दी में नग्न अवस्था में कांप रहा था मासूम, मैमूना लियाकत ने घर ले जाकर बचाई जान

Last Updated : December 12, 2025 at 2:04 PM IST

TAGGED:

DUMPER FALLS
DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
नूंह सड़क हादसा
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे
NUH ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.