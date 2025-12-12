ETV Bharat / state

नूंह में सड़क हादसा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गिरा डंपर, जिंदा जले 2 लोग

नूंह: हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे एक डंपर दिल्ली की ओर से फिरोजपुर झिरका की तरफ जा रहा था. गुर्जर नंगला गांव के पास पहुंचते ही डंपर पुलिया से टकरा गया. भारी भरकम डंपर पुलिया तोड़ते हुए सीधे नीचे जा गिरा. भयानक हादसे से वाहन में आग लग गई और डंपर चंद मिनटों में जलकर खाक हो गया.

दो की जिंदा जलकर मौत: घटना देखकर पास के खेतों में काम कर रहे किसान आग की लपटें देखकर दौड़कर मौके पर पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर चालक व परिचालक को बचाने की कोशिश करने लगे. लेकिन आग की तेज लपटों के बीच दोनों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि "कंडक्टर का पूरा शरीर जल गया था. केवल कंकाल ही नजर आ रहा था".