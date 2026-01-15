नूंह में सड़क हादसा, घनी धुंध की वजह अनियंत्रित हुई बस, दो की मौत 7 घायल
नूंह में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा हो गया. कम दृश्यता की वजह से बस अनियंत्रित हो गई. हादसे में दो की मौत.
Published : January 15, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : January 15, 2026 at 11:42 AM IST
नूंह: हरियाणा के नूंह से सड़क हादसे की खबर आ रही है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही बस घने कोहरे की वजह से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य में जुटी है.
कोहरे का कोहराम: हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कार्रवाई शुरू कर दी है. जांच में हादसे की मुख्य वजह कोहरे के चलते विजिबिलिटी प्रभावित होना बताया जा रहा है. दृश्यता कम होने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई और बड़ा हादसा हो गया.
वाहन चालकों से अपील: अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है, कि घने कोहरे के चलते वाहन की गति धीमी रखें. फॉग में लाइट्स का इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहने के लिए उचित दूरी बनाए रखें. हादसे के बाद यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा, लेकिन अब सामान्य हो गया है. हरियाणा में इन दिनों घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने भी सावधानी बरतने की सलाह दी है.
