नई बिजली नीति पर लोगों में नाराजगी, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
हरियाणा सरकार की पैरेलल लाइसेंस, एग्री डिस्कॉम और स्मार्ट मीटरिंग का विरोध लगातार जारी है. उपभोक्ताओं के साथ कर्मचारी भी विरोध में हैं.
Published : July 21, 2026 at 8:42 PM IST
नूंहः हरियाणा बिजली कर्मचारी और उपभोक्ता संघर्ष मंच के आह्वान पर सोमवार को नूंह में जिला स्तरीय संयुक्त प्रदर्शन आयोजित किया गया. प्रदर्शन में बिजली कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने सरकार की बिजली क्षेत्र से संबंधित नीतियों के विरोध में नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से गुरुग्राम में पैरेलल लाइसेंस दिए जाने, एग्री डिस्कॉम के गठन और स्मार्ट मीटरिंग की प्रक्रिया का विरोध करते हुए इन निर्णयों को कर्मचारी और उपभोक्ता विरोधी बताया.
निजी कंपनी को पैरेलल लाइसेंस देने का विरोधः प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया पावर फेडरेशन से जुड़े शैलेंद्र दुबे ने कहा कि "बिजली आम जनता की बुनियादी आवश्यकता है और इससे जुड़े फैसले जनहित को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए." उन्होंने आरोप लगाया कि "गुरुग्राम जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में निजी कंपनी को पैरेलल लाइसेंस देने और कृषि क्षेत्र के लिए अलग डिस्कॉम बनाने के निर्णय निजीकरण को बढ़ावा देने वाले हैं." उनके अनुसार इन दोनों फैसलों से उपभोक्ताओं, किसानों और बिजली कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठनों द्वारा इस विषय में नियामक आयोग को भी संयुक्त रूप से विरोध पत्र भेजा गया है.
उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है आर्थिक बोझ: वक्ताओं ने कहा कि निजीकरण से बिजली सेवाओं की लागत बढ़ने की आशंका है, जिसका सबसे अधिक असर ग्रामीण और किसान वर्ग पर पड़ सकता है. उनका कहना था कि वर्तमान व्यवस्था में घरेलू, कृषि और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग दरें लागू हैं, जबकि निजी कंपनियों के आने से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है. प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसे उपभोक्ताओं की सहमति के बिना लागू किया जा रहा है, जो उचित नहीं है.
बिजली क्षेत्र में लगातार निजीकरण को बढ़ावा: संघर्ष मंच से जुड़े अन्य पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि "केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के कारण बिजली क्षेत्र में लगातार निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हित प्रभावित हो सकते हैं." उन्होंने कहा कि "गुरुग्राम प्रदेश का सबसे अधिक राजस्व देने वाला क्षेत्र है, फिर भी वहां ऐसी नीतियां लागू की जा रही हैं जिनका असर आसपास के जिलों, विशेषकर नूंह, पर भी पड़ेगा.
निर्णयों पर पुनर्विचार करने की मांगः प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों और उपभोक्ताओं ने निजीकरण मुर्दाबाद, कर्मचारी-उपभोक्ता एकता जिंदाबाद सहित विभिन्न नारे लगाए. संघर्ष मंच के नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार पैरेलल लाइसेंस, एग्री डिस्कॉम और स्मार्ट मीटरिंग से जुड़े निर्णयों पर पुनर्विचार नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. नूंह में आयोजित इस सर्कल स्तरीय प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी, उपभोक्ता और विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल रहे.