ETV Bharat / state

नूंह में एक करोड़ का गांजा जब्त, राजस्थान निवासी चालक गिरफ्तार

नूंह में एक करोड़ रुपये का गंजा लदा कंटेनर जब्त ( Etv Bharat )

नूंहः नशा मुक्ति अभियान के तहत नूंह पुलिस की अपराध शाखा नूंह ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. नूंह पुलिस की अपराध शाखा ने एक कंटेनर वाहन से 214 किलोग्राम गांजा बरामद कर एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है. नूंह एएसपी के अनुसार बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये है. कंटेनर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पुल के पास थाः नूंह के सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष यादव ने प्रेसवार्ता में बताया कि "29 जनवरी को उप - निरीक्षक प्रदीप कुमार, प्रभारी सीआईए नूंह के नेतृत्व में गठित टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने कंटेनर वाहन में भारी मात्रा में गांजा भरकर नूंह-होडल रोड पर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पुल के पास खड़ा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और एनडीपीएस एक्ट की नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मौके पर पहुंचकर कंटेनर को काबू किया. कंटेनर में मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की गई. आरोपी राजस्थान के अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनाकी नंबर 6 निवासी काशिद (पुत्र-नसरुद्दीन) है."