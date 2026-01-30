नूंह में एक करोड़ का गांजा जब्त, राजस्थान निवासी चालक गिरफ्तार
नूंह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक करोड़ मूल्य के गांजे के साथ राजस्थान निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.
Published : January 30, 2026 at 6:02 PM IST
नूंहः नशा मुक्ति अभियान के तहत नूंह पुलिस की अपराध शाखा नूंह ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. नूंह पुलिस की अपराध शाखा ने एक कंटेनर वाहन से 214 किलोग्राम गांजा बरामद कर एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है. नूंह एएसपी के अनुसार बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये है.
कंटेनर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पुल के पास थाः नूंह के सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष यादव ने प्रेसवार्ता में बताया कि "29 जनवरी को उप - निरीक्षक प्रदीप कुमार, प्रभारी सीआईए नूंह के नेतृत्व में गठित टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने कंटेनर वाहन में भारी मात्रा में गांजा भरकर नूंह-होडल रोड पर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पुल के पास खड़ा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और एनडीपीएस एक्ट की नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मौके पर पहुंचकर कंटेनर को काबू किया. कंटेनर में मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की गई. आरोपी राजस्थान के अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनाकी नंबर 6 निवासी काशिद (पुत्र-नसरुद्दीन) है."
214 किलोग्राम गांजा बरामदः पुलिस अधीक्षक आयुष यादव ने बताया कि "नियम अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो वाहन के केबिन में बने ऊपर के बॉक्स से 24 बड़े और 95 छोटे पैकेट बरामद हुए, जिनमें गांजा पत्ती भरी हुई थी. इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करने पर कुल 214 किलोग्राम गांजा पाया गया. बरामद मादक पदार्थ, खाली पैकेटों और कंटेनर वाहन को पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया है. बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब एक करोड रुपए आंकी गई है."
'नशा मुक्ति मेवात अभियान आगे भी जारी रहेगा': नूंह सदर थाना अपराध शाखा नूंह पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से पूछताछ जारी है. आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर लिया जायेगा. एएसपी ने बताया कि "नशा मुक्ति मेवात अभियान के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और इस तरह के अवैध धंधे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा."