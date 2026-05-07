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अलवर से दिल्ली जा रही थी नशे की बड़ी खेप, प्याज के कट्टों में छिपा था करोड़ों का नशा, 607 किलो चूरा पोस्त सहित दो गिरफ्तार

प्याज के कट्टों में छिपा था करोड़ों का नशा ( Etv Bharat )

नूंह: जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने दिल्ली-अलवर रोड पर गांव नसीरबास के पास नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी से 607 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस ने बिछाया जाल: दरअसल, सदर थाना पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी में प्याज के कट्टों के नीचे भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भरकर अलवर से दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत गांव नसीरबास के पास नाकाबंदी शुरू कर दी. अलवर से दिल्ली जा रही थी नशे की बड़ी खेप (Etv Bharat) दो तस्कर गिरफ्तार: करीब आधे घंटे बाद संदिग्ध पिकअप गाड़ी मौके पर पहुंची. पुलिस ने जैसे ही वाहन को रुकने का इशारा किया तो चालक और उसके साथ बैठा व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे. हालांकि पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को मौके पर ही काबू कर लिया. पूछताछ में उनकी पहचान गुरदीप सिंह निवासी भालपुर जिला अलवर और सतपाल निवासी मंडापुर थाना नौगांव जिला अलवर राजस्थान के रूप में हुई.