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अलवर से दिल्ली जा रही थी नशे की बड़ी खेप, प्याज के कट्टों में छिपा था करोड़ों का नशा, 607 किलो चूरा पोस्त सहित दो गिरफ्तार

नूंह पुलिस ने प्याज के कट्टों में छिपाकर ले जाया जा रहे 607 किलो चूरा पोस्त बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है.

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प्याज के कट्टों में छिपा था करोड़ों का नशा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 7, 2026 at 5:10 PM IST

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नूंह: जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने दिल्ली-अलवर रोड पर गांव नसीरबास के पास नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी से 607 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

सूचना मिलते ही पुलिस ने बिछाया जाल: दरअसल, सदर थाना पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी में प्याज के कट्टों के नीचे भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भरकर अलवर से दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत गांव नसीरबास के पास नाकाबंदी शुरू कर दी.

अलवर से दिल्ली जा रही थी नशे की बड़ी खेप (Etv Bharat)

दो तस्कर गिरफ्तार: करीब आधे घंटे बाद संदिग्ध पिकअप गाड़ी मौके पर पहुंची. पुलिस ने जैसे ही वाहन को रुकने का इशारा किया तो चालक और उसके साथ बैठा व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे. हालांकि पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को मौके पर ही काबू कर लिया. पूछताछ में उनकी पहचान गुरदीप सिंह निवासी भालपुर जिला अलवर और सतपाल निवासी मंडापुर थाना नौगांव जिला अलवर राजस्थान के रूप में हुई.

प्याज के कट्टों के नीचे छिपा था चूरा पोस्त: तलाशी के दौरान पुलिस को गाड़ी में ऊपर की तरफ प्याज से भरे 45 कट्टे मिले, जबकि नीचे 30 प्लास्टिक कट्टों में चूरा पोस्त छिपाकर रखा गया था. जब सभी कट्टों का वजन कराया गया तो प्रत्येक कट्टे का वजन करीब 20 किलो 250 ग्राम निकला. कुल बरामद चूरा पोस्त का वजन 607 किलो 500 ग्राम पाया गया. पुलिस ने मादक पदार्थ, पिकअप गाड़ी और प्याज के कट्टों को कब्जे में ले लिया.

आरोपियों से पूछताछ जारी: इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी शशि शेखर ने बताया कि, "नशा तस्करों के खिलाफ जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है. सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में चूरा पोस्त बरामद किया गया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है."

एफआईआर दर्ज: फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और दिल्ली में किसे सप्लाई की जानी थी. मामले में कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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