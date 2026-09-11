नूंह पुलिस ने 5664 बोतल शराब किया जब्त, पंजाब से बंगाल ले जाने की थी तैयारी, 2 आरोपी गिरफ्तार
रोजका मेव में अवैध शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है. 5664 बोतल शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार.
Published : September 11, 2026 at 5:22 PM IST
नूंहः जिला के रोजका मेव थाना क्षेत्र में फिरोजपुर झिरका सीएस स्टाफ ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. थाना रोजका मेव के गांव खेड़ा खलीलपुर के पास केएमपी एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी कर पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब से भरा कैंटर पकड़ा है. कैंटर से 472 पेटियों में भरी कुल 5664 बोतल शराब बरामद की गई है. पुलिस ने इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है.
गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः फिरोजपुर झिरका डीएसपी हरदीप सिंह ने बताया कि "सीएस स्टाफ फिरोजपुर झिरका की टीम जिले में गश्त पर थी, तभी टीम को गुप्त सूचना मिली कि थाना रोजका मेव क्षेत्र के खेड़ा खलीलपुर के पास से अवैध शराब से भरा एक कैंटर कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे से होकर निकलेगा. सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर नाकाबंदी कर दी. कुछ देर बाद महिंद्रा कैंटर को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में शराब भरी मिली."
472 पेटी अंग्रेजी शराब बरामदः कैंटर में सवार दो व्यक्तियों नवीन पुत्र ओमप्रकाश निवासी खरावड़ थाना सांपला जिला रोहतक, हाल निवासी अर्जुन नगर बिहारी चौक जिला पानीपत और राकेश राठौर पुत्र बिहारी निवासी ईदगाह कॉलोनी थाना मॉडल टाउन जिला पानीपत को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. तलाशी के दौरान कैंटर में कार्टन के कट्टों के पीछे छुपाकर रखी गई 472 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिनमें कुल 5664 बोतलें थीं. तस्करों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए यह तरीका अपनाया था ताकि देखने पर लगे कि गाड़ी में कार्टन का सामान भरा है, लेकिन उसके पीछे शराब की पेटियां छुपाई गई थीं.
आरोपियों से पूछताछ जारीः मौके पर आबकारी विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया. पूछताछ में आरोपी शराब से संबंधित कोई वैध लाइसेंस, परमिट या बिल पेश नहीं कर सके. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी यह शराब पंजाब से लोड करके पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे. इस संबंध में रोजका मेव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.