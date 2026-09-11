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नूंह पुलिस ने 5664 बोतल शराब किया जब्त, पंजाब से बंगाल ले जाने की थी तैयारी, 2 आरोपी गिरफ्तार

रोजका मेव में अवैध शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है. 5664 बोतल शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार.

Illegal liquor trade
रोजका मेव में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2026 at 5:22 PM IST

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नूंहः जिला के रोजका मेव थाना क्षेत्र में फिरोजपुर झिरका सीएस स्टाफ ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. थाना रोजका मेव के गांव खेड़ा खलीलपुर के पास केएमपी एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी कर पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब से भरा कैंटर पकड़ा है. कैंटर से 472 पेटियों में भरी कुल 5664 बोतल शराब बरामद की गई है. पुलिस ने इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है.

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः फिरोजपुर झिरका डीएसपी हरदीप सिंह ने बताया कि "सीएस स्टाफ फिरोजपुर झिरका की टीम जिले में गश्त पर थी, तभी टीम को गुप्त सूचना मिली कि थाना रोजका मेव क्षेत्र के खेड़ा खलीलपुर के पास से अवैध शराब से भरा एक कैंटर कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे से होकर निकलेगा. सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर नाकाबंदी कर दी. कुछ देर बाद महिंद्रा कैंटर को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में शराब भरी मिली."

472 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद (ETV Bharat)

472 पेटी अंग्रेजी शराब बरामदः कैंटर में सवार दो व्यक्तियों नवीन पुत्र ओमप्रकाश निवासी खरावड़ थाना सांपला जिला रोहतक, हाल निवासी अर्जुन नगर बिहारी चौक जिला पानीपत और राकेश राठौर पुत्र बिहारी निवासी ईदगाह कॉलोनी थाना मॉडल टाउन जिला पानीपत को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. तलाशी के दौरान कैंटर में कार्टन के कट्टों के पीछे छुपाकर रखी गई 472 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिनमें कुल 5664 बोतलें थीं. तस्करों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए यह तरीका अपनाया था ताकि देखने पर लगे कि गाड़ी में कार्टन का सामान भरा है, लेकिन उसके पीछे शराब की पेटियां छुपाई गई थीं.

Nuh Police seized 5,664 bottles of liquor.
अवैध शराब कारोबार (ETV Bharat)

आरोपियों से पूछताछ जारीः मौके पर आबकारी विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया. पूछताछ में आरोपी शराब से संबंधित कोई वैध लाइसेंस, परमिट या बिल पेश नहीं कर सके. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी यह शराब पंजाब से लोड करके पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे. इस संबंध में रोजका मेव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

ये भी पढ़ें-CRPF की वर्दी में शराब तस्करी का भंडाफोड़, पानीपत में 502 पेटी अवैध शराब बरामद

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