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नूंह पुलिस ने 5664 बोतल शराब किया जब्त, पंजाब से बंगाल ले जाने की थी तैयारी, 2 आरोपी गिरफ्तार

रोजका मेव में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी ( ETV Bharat )

नूंहः जिला के रोजका मेव थाना क्षेत्र में फिरोजपुर झिरका सीएस स्टाफ ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. थाना रोजका मेव के गांव खेड़ा खलीलपुर के पास केएमपी एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी कर पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब से भरा कैंटर पकड़ा है. कैंटर से 472 पेटियों में भरी कुल 5664 बोतल शराब बरामद की गई है. पुलिस ने इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः फिरोजपुर झिरका डीएसपी हरदीप सिंह ने बताया कि "सीएस स्टाफ फिरोजपुर झिरका की टीम जिले में गश्त पर थी, तभी टीम को गुप्त सूचना मिली कि थाना रोजका मेव क्षेत्र के खेड़ा खलीलपुर के पास से अवैध शराब से भरा एक कैंटर कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे से होकर निकलेगा. सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर नाकाबंदी कर दी. कुछ देर बाद महिंद्रा कैंटर को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में शराब भरी मिली."