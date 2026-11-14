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गत्ते की पेटियों की आड़ में शराब तस्करी, कैंटर से मिलीं 5,292 बोतलें, नूंह पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार

गत्ते की पेटियों की आड़ में शराब तस्करी ( ETV Bharat )

नूंह: नूंह में अपराध शाखा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कैंटर से अंग्रेजी शराब की 441 पेटियां बरामद की हैं. इन पेटियों में अलग-अलग ब्रांड की कुल 5,292 बोतलें मिली हैं. शराब की खेप को गत्ते की पेटियों और फर्जी बिल-बिल्टी की आड़ में छिपाकर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में शराब को कटरा एक्सप्रेसवे के रास्ते आगे ले जाने की बात सामने आई है.

गुप्त सूचना पर केएमपी पुल के नीचे दबिश: नूंह पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 13 नवंबर को निरीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में सीआईए नूंह की टीम नूंह-सोहना रोड पर रेवासन स्थित केएमपी पुल के नीचे गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि केएमपी एक्सप्रेसवे पर नीचे उतरने वाले कट के पास एक कैंटर खड़ा है. इसमें खाली गत्ते की पेटियों के नीचे अवैध अंग्रेजी शराब छिपाई गई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कैंटर को घेर लिया.

केबिन में लेटा मिला चालक: पुलिस को कैंटर के केबिन में चालक लेटा हुआ मिला. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसकी पहचान बिहार के मधुबनी जिले के निवासी रंजन कुमार झा के रूप में हुई. शुरुआत में चालक ने पुलिस को बताया कि कैंटर में पंखे, फ्लेक्सी पाइप और गिफ्ट पैकिंग बॉक्स भरे हुए हैं. उसने अपनी बात के समर्थन में बिल और ई-वे बिल भी दिखाए. हालांकि पुलिस की गहन पूछताछ के दौरान उसने कैंटर में अवैध शराब होने की बात स्वीकार कर ली. इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. नूंह पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार (ETV Bharat) अरविंद के निर्देश पर लखनऊ पहुंचानी थी खेप: पूछताछ में चालक ने पुलिस को बताया कि उसे यह गाड़ी दिल्ली-कटरा हाईवे से मिली थी. अरविंद नाम का व्यक्ति उसे गाड़ी लखनऊ तक ले जाने के निर्देश दे रहा था. चालक के मुताबिक आगे गाड़ी कहां छोड़नी है, इसकी जानकारी बाद में दी जानी थी. उसने बताया कि उससे केवल व्हाट्सऐप के माध्यम से संपर्क करने के निर्देश दिए गए थे. पुलिस अब अरविंद की भूमिका और उसके जरिए संचालित हो रहे तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है.