गत्ते की पेटियों की आड़ में शराब तस्करी, कैंटर से मिलीं 5,292 बोतलें, नूंह पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार
Nuh illegal liquor seizure: नूंह सीआईए पुलिस ने कैंटर से 5,292 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर बिहार निवासी चालक को गिरफ्तार किया.
Published : November 14, 2026 at 1:35 PM IST
नूंह: नूंह में अपराध शाखा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कैंटर से अंग्रेजी शराब की 441 पेटियां बरामद की हैं. इन पेटियों में अलग-अलग ब्रांड की कुल 5,292 बोतलें मिली हैं. शराब की खेप को गत्ते की पेटियों और फर्जी बिल-बिल्टी की आड़ में छिपाकर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में शराब को कटरा एक्सप्रेसवे के रास्ते आगे ले जाने की बात सामने आई है.
गुप्त सूचना पर केएमपी पुल के नीचे दबिश: नूंह पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 13 नवंबर को निरीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में सीआईए नूंह की टीम नूंह-सोहना रोड पर रेवासन स्थित केएमपी पुल के नीचे गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि केएमपी एक्सप्रेसवे पर नीचे उतरने वाले कट के पास एक कैंटर खड़ा है. इसमें खाली गत्ते की पेटियों के नीचे अवैध अंग्रेजी शराब छिपाई गई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कैंटर को घेर लिया.
केबिन में लेटा मिला चालक: पुलिस को कैंटर के केबिन में चालक लेटा हुआ मिला. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसकी पहचान बिहार के मधुबनी जिले के निवासी रंजन कुमार झा के रूप में हुई. शुरुआत में चालक ने पुलिस को बताया कि कैंटर में पंखे, फ्लेक्सी पाइप और गिफ्ट पैकिंग बॉक्स भरे हुए हैं. उसने अपनी बात के समर्थन में बिल और ई-वे बिल भी दिखाए. हालांकि पुलिस की गहन पूछताछ के दौरान उसने कैंटर में अवैध शराब होने की बात स्वीकार कर ली. इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.
अरविंद के निर्देश पर लखनऊ पहुंचानी थी खेप: पूछताछ में चालक ने पुलिस को बताया कि उसे यह गाड़ी दिल्ली-कटरा हाईवे से मिली थी. अरविंद नाम का व्यक्ति उसे गाड़ी लखनऊ तक ले जाने के निर्देश दे रहा था. चालक के मुताबिक आगे गाड़ी कहां छोड़नी है, इसकी जानकारी बाद में दी जानी थी. उसने बताया कि उससे केवल व्हाट्सऐप के माध्यम से संपर्क करने के निर्देश दिए गए थे. पुलिस अब अरविंद की भूमिका और उसके जरिए संचालित हो रहे तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है.
पंखों और गिफ्ट बॉक्स के पीछे छिपी थीं 441 पेटियां: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आबकारी विभाग के निरीक्षक को सूचना दी. सुरक्षा के मद्देनजर कैंटर को पुलिस लाइन नूंह लाया गया, जहां उसकी बारीकी से तलाशी ली गई. जांच में कैंटर के शुरुआती हिस्से में पंखे, फ्लेक्सी पाइप और गिफ्ट पैकिंग बॉक्स की पेटियां रखी मिलीं. इनके पीछे शराब की बड़ी खेप छिपाई गई थी. तलाशी के दौरान रॉयल स्टैग, आइकॉनिक व्हाइट, सिग्नेचर और ब्लेंडर्स प्राइड ब्रांड की कुल 441 पेटियां बरामद हुईं. इनमें 5,292 बोतल अंग्रेजी शराब थी. इसके अलावा कैंटर से पंखों की 37 छोटी और 28 बड़ी पेटियां, फ्लेक्सी पाइप की 15 पेटियां और गिफ्ट पैकिंग बॉक्स की 96 पेटियां भी मिलीं.
परमिट नहीं दिखा सका चालक: पुलिस के अनुसार आरोपी चालक शराब के परिवहन से संबंधित कोई वैध परमिट या दस्तावेज पेश नहीं कर सका. इसके बाद आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की कार्रवाई की गई. मामले में पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि, "अवैध शराब तस्करी के इस मामले में अरविंद नामक व्यक्ति सहित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. पूरे गिरोह तक पहुंचने के लिए जांच जारी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि तस्करी में इस्तेमाल किए गए बिल और ई-वे बिल असली थे या फर्जी."
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