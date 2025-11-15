ETV Bharat / state

ऑपरेशन ट्रैकडाउन में हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नूंह में अब तक 28 और भिवानी में 15 फरार आरोपी गिरफ्तार

नूंह पुलिस को मिली बड़ी सफलता ( ETV Bharat )

नूंह: हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह के दिशा-निर्देशों पर चल रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत नूंह जिला पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई तेज कर दी है.ऑपरेशन के तहत नूंह में 28 तो भिवानी में अब तक 15 फरार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. नूंह में अब तक 28 आरोपी गिरफ्तार: इस बारे में नूंह पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि, "इस विशेष अभियान के दौरान अब तक 28 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. यह अभियान 20 नवंबर तक जिले भर में जारी रहेगा."एसपी ने आगे बताया कि, "नूंह पुलिस अपराधियों के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है. फरार अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस की इस मुहिम का सीधा असर अपराधियों के नेटवर्क पर पड़ा है. उनमें दहशत का माहौल साफ दिखाई दे रहा है. साथ ही आम नागरिकों में सुरक्षा और भरोसे की भावना भी बढ़ी है." लगातार हो रही छापेमारी: ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस की CIA, क्राइम ब्रांच, PO स्टाफ और विभिन्न थानों की संयुक्त टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. कई आरोपी सालों से फरार थे और गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे थे.इनमें हत्या, लूट, अवैध हथियार और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले शामिल हैं. पहले चरण में 24 फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था. शुक्रवार को पुलिस ने इसमें चार और नाम जोड़ते हुए कुल संख्या 28 तक पहुंचा दी है. नूंह पुलिस ऑपरेशन ट्रैकडाउन (ETV Bharat) ये आरोपी हुए गिरफ्तार: गिरफ्तार आरोपियों में मकीम (अमीनाबाद निवासी), तारिफ (घासेड़ा निवासी ), तारिफ (लुंहिगा खुर्द निवासी ) शामिल है. मकीम को पुलिस ने अवैध हथियार के मुकदमे में थाना बिछौर पुलिस ने गिरफ्तार किया. तारिफ उर्फ काला को अवैध हथियार मामले में थाना सदर नूंह की टीम ने गिरफ्तार किया. तारिफ को महिला थाना नूंह में दर्ज गंभीर धाराओं के मुकदमे गिरफ्तार किया.