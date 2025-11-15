ऑपरेशन ट्रैकडाउन में हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नूंह में अब तक 28 और भिवानी में 15 फरार आरोपी गिरफ्तार
ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत नूंह पुलिस ने अब तक 28 तो भिवानी पुलिस ने 15 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 15, 2025 at 5:19 PM IST|
Updated : November 15, 2025 at 5:43 PM IST
नूंह: हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह के दिशा-निर्देशों पर चल रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत नूंह जिला पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई तेज कर दी है.ऑपरेशन के तहत नूंह में 28 तो भिवानी में अब तक 15 फरार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.
नूंह में अब तक 28 आरोपी गिरफ्तार: इस बारे में नूंह पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि, "इस विशेष अभियान के दौरान अब तक 28 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. यह अभियान 20 नवंबर तक जिले भर में जारी रहेगा."एसपी ने आगे बताया कि, "नूंह पुलिस अपराधियों के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है. फरार अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस की इस मुहिम का सीधा असर अपराधियों के नेटवर्क पर पड़ा है. उनमें दहशत का माहौल साफ दिखाई दे रहा है. साथ ही आम नागरिकों में सुरक्षा और भरोसे की भावना भी बढ़ी है."
लगातार हो रही छापेमारी: ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस की CIA, क्राइम ब्रांच, PO स्टाफ और विभिन्न थानों की संयुक्त टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. कई आरोपी सालों से फरार थे और गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे थे.इनमें हत्या, लूट, अवैध हथियार और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले शामिल हैं. पहले चरण में 24 फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था. शुक्रवार को पुलिस ने इसमें चार और नाम जोड़ते हुए कुल संख्या 28 तक पहुंचा दी है.
ये आरोपी हुए गिरफ्तार: गिरफ्तार आरोपियों में मकीम (अमीनाबाद निवासी), तारिफ (घासेड़ा निवासी ), तारिफ (लुंहिगा खुर्द निवासी ) शामिल है. मकीम को पुलिस ने अवैध हथियार के मुकदमे में थाना बिछौर पुलिस ने गिरफ्तार किया. तारिफ उर्फ काला को अवैध हथियार मामले में थाना सदर नूंह की टीम ने गिरफ्तार किया. तारिफ को महिला थाना नूंह में दर्ज गंभीर धाराओं के मुकदमे गिरफ्तार किया.
अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज: एसपी राजेश कुमार ने कहा कि, "नूंह पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए पूरी तरह सक्रिय है. फरार आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस पड़ोसी राज्यों की एजेंसियों से भी तालमेल कर रही है. स्थानीय लोगों का सहयोग अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वहीं, इस पूरे मामले में नूंह एएसपी आयुष यादव ने कहा कि, "अपराधी चाहे कहीं भी छिप जाए, नूंह पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी. कानून से बचने की कोई जगह नहीं बचेगी."
भिवानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी: गंभीर अपराधों पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत भिवानी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच जिले में अब तक 15 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसी क्रम में गुरुवार को भिवानी सीआईए-1 और सीआईए-2 की टीमों ने दो 5-5 हजार रुपये के इनामी बदमाश नवीन और रोहताश को काबू करने में सफलता हासिल की.
डीएसपी ने दी जानकारी: इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी अनुप कुमार ने बताया कि, "पिछले दो महीनों में भिवानी पुलिस कुल 957 गिरफ्तारियां कर चुकी है, जिनमें 113 गिरफ्तारियां गंभीर अपराधों से संबंधित रही हैं. सीआईए-2 द्वारा पकड़ा गया आरोपी रोहताश जींद जिले के दिनौदा खुर्द का रहने वाला है. उस पर मंढ़ाणा गांव के शराब ठेके पर फायरिंग करने, हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट सहित कुल 7 मामले दर्ज हैं. वहीं, दूसरा इनामी आरोपी नवीन, जिसे सीआईए ने तोशाम बाईपास से पकड़ा, द्वारका गांव का निवासी है. इसके खिलाफ जुई थाना में जमीनी विवाद को लेकर गंभीर मारपीट का मामला दर्ज था, जिसमें पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई थी."
गंभीर अपराधियों पर पुलिस का कड़ा शिकंजा: डीएसपी अनुप कुमार ने आगे बताया कि, "भिवानी पुलिस डीजीपी हरियाणा और एसपी भिवानी के निर्देशानुसार गंभीर अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है. पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके. अपराधियों को अब किसी भी सूरत में खुला नहीं छोड़ा जाएगा."
