नूंह पुलिस ने पाक जासूसी-हवाला कांड में की छठी गिरफ्तारी, अमृतसर निवासी है आरोपी, कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

पुलिस ने किया बड़ा दावाः सोमवार को वकील रिजवान निवासी बगांव खरखड़ी, तावड़ू सहित चार आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच पहले मेडिकल कराया गया. फिर अदालत में पेश किया गया. रिजवान और अमृतसर के तीन अन्य युवकों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों से मोबाइल, लैपटॉप बरामद किया गया है, जिनमें कथित रूप से संदिग्ध चैटिंग और लेनदेन विवरण होने की बात कही गई थी. लेकिन अब तक न तो कोई नकदी दिखाई गई और न ही करोड़ों रुपए के हवाला लेन-देन का कोई ठोस सबूत सार्वजनिक किया गया है.

नूंहः पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी और हवाला के जरिए करोड़ों रुपए के लेन-देन के बड़े मामले में हरियाणा पुलिस के विशेष जांच दल ने बड़ी कार्रवाई की. रविवार की रात एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमित पुत्र सुच्चा सिंह निवासी वार्ड संख्या 3 खासा पट्टी थाना मजीठा अमृतसर के रूप में हुई है. अदालत ने सुमित को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

परिजनों ने बताया निर्दोषः बचाव पक्ष के वकील और रिजवान के परिजनों का कहना है कि "रिजवान को कुल 12 दिन तक पुलिस रिमांड पर रखा गया, लेकिन जांच एजेंसी के हाथ कुछ नहीं लगा. उनका दावा है कि रिजवान पूरी तरह निर्दोष है और कोई बरामदगी उसके पास से नहीं हुई."

क्या है पूरा घटनाक्रमः इस मामले के क्रमवार विवरण की बात करें तो 26 नवंबर को सबसे पहले तावड़ू के युवा वकील रिजवान की गिरफ्तारी हुई. फिर उसी दिन जालंधर के मिठाई विक्रेता अजय अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया. दोनों को 8 दिन की रिमांड पर लिया गया. इसके बाद 3 दिसंबर को अमृतसर से तीन और युवक गिरफ्तार किए गए. फिर 8 दिन की रिमांड पर लिए गए, 4 दिसंबर को रिजवान की दोबारा चार दिन की रिमांड मिली. जबकि अजय अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. 7-8 दिसंबर की रात अमृतसर से सुमित के रूप में छठी गिरफ्तारी की गई और 5 दिन की रिमांड मिली. 8 दिसंबर को रिजवान सहित चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

36 लाख से लेकर करोड़ों तक का लेन-देनः रिजवान पर आरोप लगाया गया था कि उसने पाकिस्तान से हवाला के जरिए लाखों-करोड़ों रुपए प्राप्त किए और ये रकम पंजाब के अमृतसर-जालंधर क्षेत्र में जासूसी गतिविधियों के लिए वितरित की. पुलिस का दावा था कि रिजवान के खातों में 36 लाख से लेकर करोड़ों तक का लेन-देन हुआ, लेकिन अभी तक एक भी रुपया बरामद नहीं हुआ है. जांच में तीन डीएसपी, दो थाना प्रभारी के रूप में बड़ी एसआईटी टीम लगी हुई है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अभी तक जांच एजेंसी ने कोई आधिकारिक बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है.