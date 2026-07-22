नूंह पुलिस मुठभेड़: पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा गौ तस्कर मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, 4 गाय, बछड़ा और कट्टा बरामद
नूंह में सीएस स्टाफ और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ में तस्कर घायल हुआ. उसके पास से चार गाय, एक बछड़ा और कट्टा बरामद किया.
Published : July 22, 2026 at 12:46 PM IST
नूंह: नूंह जिले में सीएस स्टाफ और कथित गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई. थाना सदर नूंह क्षेत्र में सीएस स्टाफ के प्रभारी निरीक्षक डॉ. सुनील के नेतृत्व में पुलिस टीम उजीना-संगेल नहर पटरी पर गश्त और अपराधियों की धरपकड़ अभियान चला रही थी. इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया.
पुलिस पर फायरिंग का आरोप: पुलिस के अनुसार संदिग्ध ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी इरशाद पुत्र इसराइल निवासी जलेब खां कॉलोनी, वार्ड नंबर-14, हथीन (जिला पलवल) के बाएं पैर में गोली लगी. घायल आरोपी को तुरंत शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है.
गोवंश और अवैध हथियार बरामद: पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चार गाय, एक बछड़ा, एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं. बरामद गोवंश को सुरक्षित कब्जे में लेकर पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में गौ तस्करी से जुड़े नेटवर्क और आरोपी की अन्य संभावित आपराधिक गतिविधियों की भी जांच की जा रही है. इस पूरे मामले में पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने कहा, "पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. आरोपी से पूछताछ कर गौ तस्करी और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है."
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