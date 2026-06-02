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नूंह के 60 गांव साइबर अपराध के हॉटस्पॉट घोषित, सरपंचों को नोटिस जारी, पुलिस ने मांगा जनसहयोग

नूंह के 60 गांव साइबर अपराध के हॉटस्पॉट घोषित ( ETV Bharat )

नूंह: नूंह जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. साइबर अपराध से जुड़ी गतिविधियों के आधार पर जिले के 60 गांवों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है. इन गांवों के सरपंचों, जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार नागरिकों को नोटिस जारी कर साइबर अपराध रोकने में सक्रिय सहयोग की अपील की गई है. मंगलवार को जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी गई. लगातार कार्रवाई कर रही पुलिस: मीडिया से बातचीत के दौरान एडिशनल एसपी शशि शेखर ने कहा कि, "पुलिस लगातार साइबर अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान चला रही है. हाल के अभियानों के दौरान कई आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है. उनके कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पैन कार्ड, बैंक चेक बुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए हैं. इन मामलों की जांच अभी भी जारी है और कई अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है." फर्जी बैंक खातों के जरिए हो रहा अपराध: एडिशनल एसपी शशि शेखर ने आगे कहा कि, "जांच में यह भी सामने आया है कि कई मामलों में ग्रामीणों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले जा रहे हैं. अपराधी बैंक अधिकारियों का रूप धारण कर गांवों में पहुंचते हैं और लोगों को खाता खुलवाने या बैंकिंग सुविधाओं का झांसा देकर उनके दस्तावेज और हस्ताक्षर हासिल कर लेते हैं. बाद में इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल साइबर अपराधों में किया जाता है." सरपंचों को नोटिस जारी (ETV Bharat) लोगों को सतर्क रहने की सलाह: एडिशनल एसपी ने कहा कि, "जिन लोगों के दस्तावेज या बैंक खाते साइबर अपराध में इस्तेमाल होते हैं, वे भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं, भले ही उनका अपराध से प्रत्यक्ष संबंध न हो. इसलिए लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. मेरी लोगों से अपील है कि बैंकिंग कार्यों के लिए सीधे बैंक शाखा में जाने और किसी भी व्यक्ति को निजी दस्तावेज देने से पहले उसकी पहचान की पुष्टि करें."