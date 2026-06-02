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नूंह के 60 गांव साइबर अपराध के हॉटस्पॉट घोषित, सरपंचों को नोटिस जारी, पुलिस ने मांगा जनसहयोग

नूंह पुलिस ने साइबर अपराध रोकने के लिए जिले के 60 गांव हॉटस्पॉट घोषित किए हैं. साथ ही सरपंचों को नोटिस जारी कर सहयोग मांगा.

Nuh Cyber Crime Hotspots
नूंह के 60 गांव साइबर अपराध के हॉटस्पॉट घोषित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 2, 2026 at 4:53 PM IST

4 Min Read
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नूंह: नूंह जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. साइबर अपराध से जुड़ी गतिविधियों के आधार पर जिले के 60 गांवों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है. इन गांवों के सरपंचों, जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार नागरिकों को नोटिस जारी कर साइबर अपराध रोकने में सक्रिय सहयोग की अपील की गई है. मंगलवार को जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी गई.

लगातार कार्रवाई कर रही पुलिस: मीडिया से बातचीत के दौरान एडिशनल एसपी शशि शेखर ने कहा कि, "पुलिस लगातार साइबर अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान चला रही है. हाल के अभियानों के दौरान कई आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है. उनके कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पैन कार्ड, बैंक चेक बुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए हैं. इन मामलों की जांच अभी भी जारी है और कई अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है."

फर्जी बैंक खातों के जरिए हो रहा अपराध: एडिशनल एसपी शशि शेखर ने आगे कहा कि, "जांच में यह भी सामने आया है कि कई मामलों में ग्रामीणों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले जा रहे हैं. अपराधी बैंक अधिकारियों का रूप धारण कर गांवों में पहुंचते हैं और लोगों को खाता खुलवाने या बैंकिंग सुविधाओं का झांसा देकर उनके दस्तावेज और हस्ताक्षर हासिल कर लेते हैं. बाद में इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल साइबर अपराधों में किया जाता है."

सरपंचों को नोटिस जारी (ETV Bharat)

लोगों को सतर्क रहने की सलाह: एडिशनल एसपी ने कहा कि, "जिन लोगों के दस्तावेज या बैंक खाते साइबर अपराध में इस्तेमाल होते हैं, वे भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं, भले ही उनका अपराध से प्रत्यक्ष संबंध न हो. इसलिए लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. मेरी लोगों से अपील है कि बैंकिंग कार्यों के लिए सीधे बैंक शाखा में जाने और किसी भी व्यक्ति को निजी दस्तावेज देने से पहले उसकी पहचान की पुष्टि करें."

संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर हुई पहचान: पुलिस के अनुसार जिन 60 गांवों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, वहां से लगातार संदिग्ध मोबाइल लोकेशन और साइबर अपराध से जुड़ी गतिविधियों के संकेत मिल रहे थे. इसी आधार पर इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है. इन गांवों में अब पुलिस निगरानी और खुफिया गतिविधियों को और मजबूत किया जाएगा.

सहयोगियों पर भी होगी कार्रवाई: पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल साइबर अपराधी ही नहीं, बल्कि उन्हें सहयोग देने वाले लोग भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे. इस बारे में एडिशनल एसपी शशि शेखर ने कहा कि, "जो लोग कमीशन के आधार पर साइबर अपराधियों की मदद कर रहे हैं या अपने मकान और अन्य संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हाल ही में एक मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके परिसर से साइबर अपराध से जुड़ी गतिविधियां संचालित हो रही थीं."

जनसहयोग को बताया सबसे जरूरी: पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को साइबर अपराध या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी थाना, साइबर पुलिस टीम या एसपी कार्यालय को सूचित करें. प्रशासन का मानना है कि जनभागीदारी के बिना साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है.

सरपंचों ने किया पहल का स्वागत: वहीं, शाह चोखा गांव के सरपंच प्रतिनिधि तौफीक खान ने कहा कि, "हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र साइबर अपराध से मुक्त हो और मेवात की नकारात्मक छवि खत्म हो. पुलिस के अभियान में पूरा सहयोग दिया जाएगा." इसके अलावा पूर्व सरपंच शहीद अहमद ने भी प्रशासन की पहल का समर्थन करते हुए कहा कि, "गांवों के जिम्मेदार लोग पुलिस के साथ मिलकर जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे."

हालांकि कुछ ग्रामीण प्रतिनिधियों ने यह भी स्वीकार किया कि कई बार ऐसे मामलों में खुलकर सहयोग करने पर गांव के भीतर विवाद की स्थिति बन जाती है. इसके बावजूद उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे गोपनीय तरीके से पुलिस को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और साइबर अपराध के खिलाफ अभियान को सफल बनाने में पूरा सहयोग देंगे.

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