नूंह पुलिस का साइबर क्रैकडाउन, फर्जी विज्ञापनों से ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा, 8 ठग गिरफ्तार, 14 मोबाइल और 20 फर्जी सिम बरामद
नूंह पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर 14 मोबाइल, 20 सिम और अन्य सामान बरामद किया है.
Published : June 4, 2026 at 5:13 PM IST
नूंह: नूंह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आठ साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड और अन्य उपकरण बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न साइबर धोखाधड़ी मामलों में मुकदमे दर्ज हैं. कार्रवाई जिले की विभिन्न पुलिस इकाइयों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचनाओं के आधार पर की गई.
एएसपी ने दी कार्रवाई की जानकारी: इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वाईवीआर शशि शेखर ने प्रेसवार्ता कर बताया कि, "जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी. साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार सक्रिय हैं."
कुत्तों के बच्चों की बिक्री के नाम पर ठगी:एएसपी के मुताबिक साइबर थाना नूंह में दर्ज एक मामले में पुलिस ने पचगांव निवासी वादिल को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर कुत्तों के बच्चों की बिक्री के फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों से पैसे ऐंठता था. पुलिस ने उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया है.
फर्जी साड़ी विज्ञापन और क्यूआर कोड का जाल: एएसपी ने आगे कहा कि, "एक अन्य मामले में पुलिस ने जालिका निवासी राहुल और राजस्थान के डिगचोली निवासी जिलसाद को गिरफ्तार किया. जांच के अनुसार दोनों आरोपी सोशल मीडिया पर साड़ियों की बिक्री के फर्जी विज्ञापन पोस्ट करते थे. इसके बाद ग्राहकों को फर्जी क्यूआर कोड भेजकर उनके बैंक खातों से रकम निकाल लेते थे. पुलिस इनसे जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है."
ऑनलाइन ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार: एएसपी के मुताबिक पुलिस ने बिछौर निवासी साकिर और अजरुद्दीन को भी गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों ऑनलाइन धोखाधड़ी कर लोगों से रकम ऐंठते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से दो मोबाइल फोन और तीन सिम कार्ड बरामद किए हैं.
फर्जी सिम और मोबाइल से चल रहा था खेल: आमका निवासी मोमिन और सिरोली निवासी मोहिन भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाते थे तथा भ्रामक संदेश भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे. पुलिस ने इनके पास से दो मोबाइल फोन और चार सिम कार्ड बरामद किए हैं. इसके अलावा भरतपुर जिले के गामड़ी निवासी मुशर्रफ को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी साइबर अपराधियों को सिम कार्ड और बैंक खाते उपलब्ध कराने का काम करता था. तकनीकी साक्ष्यों और पुलिस इनपुट के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई.
दो और आरोपी दबोचे, नेटवर्क की जांच जारी: विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने लुहिंगा खुर्द झुड़ा निवासी आबिद और जाबिद को भी गिरफ्तार किया. दोनों के कब्जे से पांच मोबाइल फोन और छह सिम कार्ड बरामद किए गए हैं. पुलिस अब इनके साइबर अपराध से जुड़े नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है.
लोगों से सतर्क रहने की अपील: एएसपी वाईवीआर शशि शेखर ने कहा, "साइबर अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार जारी है. आमजन सोशल मीडिया पर आने वाले फर्जी विज्ञापनों, संदिग्ध लिंक और क्यूआर कोड से सावधान रहें तथा किसी भी साइबर धोखाधड़ी की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस थाने को दें. जिले में जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं."
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