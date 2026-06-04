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नूंह पुलिस का साइबर क्रैकडाउन, फर्जी विज्ञापनों से ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा, 8 ठग गिरफ्तार, 14 मोबाइल और 20 फर्जी सिम बरामद

फर्जी विज्ञापनों से ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा ( ETV Bharat )

नूंह: नूंह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आठ साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड और अन्य उपकरण बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न साइबर धोखाधड़ी मामलों में मुकदमे दर्ज हैं. कार्रवाई जिले की विभिन्न पुलिस इकाइयों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचनाओं के आधार पर की गई. एएसपी ने दी कार्रवाई की जानकारी: इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वाईवीआर शशि शेखर ने प्रेसवार्ता कर बताया कि, "जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी. साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार सक्रिय हैं." नूंह पुलिस का साइबर क्रैकडाउन (ETV Bharat) कुत्तों के बच्चों की बिक्री के नाम पर ठगी:एएसपी के मुताबिक साइबर थाना नूंह में दर्ज एक मामले में पुलिस ने पचगांव निवासी वादिल को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर कुत्तों के बच्चों की बिक्री के फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों से पैसे ऐंठता था. पुलिस ने उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया है. फर्जी साड़ी विज्ञापन और क्यूआर कोड का जाल: एएसपी ने आगे कहा कि, "एक अन्य मामले में पुलिस ने जालिका निवासी राहुल और राजस्थान के डिगचोली निवासी जिलसाद को गिरफ्तार किया. जांच के अनुसार दोनों आरोपी सोशल मीडिया पर साड़ियों की बिक्री के फर्जी विज्ञापन पोस्ट करते थे. इसके बाद ग्राहकों को फर्जी क्यूआर कोड भेजकर उनके बैंक खातों से रकम निकाल लेते थे. पुलिस इनसे जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है."