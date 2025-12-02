ETV Bharat / state

नूंह पाक जासूसी मामला: पुलिस अधीक्षक बोले- "जांच जारी, हो सकती है और भी गिरफ्तारियां"

नूंह: जिले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए सक्रिय जासूसी और हवाला फंडिंग नेटवर्क को ध्वस्त करने में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है. हालिया कार्रवाई में पकड़े गए युवा वकील रिजवान समेत पंजाब के चार अन्य आरोपियों से पुलिस रिमांड पर गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क देश विरोधी गतिविधियों के समर्थन और फंडिंग में शामिल था, जिसकी कड़ियां कई राज्यों से जुड़ी मिली हैं. पुलिस के मुताबिक मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है. देश-विरोधी तत्वों पर जीरो टॉलरेंस नीति: जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "नूंह पुलिस देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.इसी नीति के तहत अब तक कुल पाँच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. ऐसे नेटवर्क को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा." पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार (Etv Bharat) रिजवान की गिरफ्तारी से खुली नए नेटवर्क की कड़ी: पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि, "25 नवंबर को तावडू उपमंडल के गांव खरखड़ी निवासी युवा वकील रिजवान को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि रिजवान ने पाक जासूसी नेटवर्क और हवाला चैन के माध्यम से पंजाब में देश विरोधी तत्वों को फंडिंग उपलब्ध कराई. पुलिस रिमांड के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पंजाब से चार अन्य आरोपियों को भी दबोचा गया. जांच में पता चला है कि रिजवान लंबे समय से संदिग्ध ट्रांजैक्शन और फंडिंग गतिविधियों में शामिल था."