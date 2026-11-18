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नूंह में साइबर ठगी और ऑनलाइन जुए के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 45 मोबाइल और 139 ATM कार्ड के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

नूंह में साइबर ठगी और ऑनलाइन जुए के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश ( ETV Bharat )

नूंह: नूंह जिले में साइबर ठगी और ऑनलाइन जुए के अंतरराज्यीय नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुन्हाना सदर थाना पुलिस और साइबर क्राइम नूंह की संयुक्त टीम ने जमालगढ़ मोड़ के पास कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 45 मोबाइल फोन, 139 एटीएम कार्ड, 20 बैंक पासबुक, 13 चेकबुक, 35 सिम कार्ड और चार लैपटॉप बरामद किए गए हैं. इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और भारी मात्रा में क्यूआर कोड भी मिले हैं.

गुप्त सूचना पर जमालगढ़ मोड़ के पास दबिश: मामले में नूंह पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि, "पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत पुन्हाना सदर थाना पुलिस की टीम जमालगढ़ मोड़ पर गश्त और नाकाबंदी कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक फर्जी बैंक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड उपलब्ध कराने के साथ ऑनलाइन जुए के जरिए ठगी का धंधा चला रहे हैं."

लैपटॉप पर ऑनलाइन जुआ खेलते मिले आरोपी: सूचना मिलने के बाद पुलिस ने साइबर टीम के साथ बताए गए ठिकाने पर दबिश दी. वहां चार युवक मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन जुआ संचालित करते मिले. पुलिस ने चारों को मौके पर ही काबू कर लिया. पूछताछ में उनकी पहचान साजिद निवासी अखनाका, अफरोज निवासी कीडोरे (जिला डीग, राजस्थान), फरहान निवासी बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) और जितेश कुमार बैरवा निवासी दौसा (राजस्थान) के रूप में हुई. अलग-अलग राज्यों के बैंकों के 139 ATM कार्ड मिले: पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान पुलिस को 45 मोबाइल फोन, 139 एटीएम कार्ड, 20 बैंक पासबुक, 13 चेकबुक, 35 सिम कार्ड और चार लैपटॉप मिले. एटीएम कार्ड देशभर के अलग-अलग बैंकों के हैं. बरामद पासबुक में बिहार ग्रामीण बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक सहित कई बैंकों के दस्तावेज शामिल हैं. इतनी बड़ी संख्या में बैंकिंग दस्तावेज मिलने से पुलिस को नेटवर्क के व्यापक होने का संदेह है. नूंह में साइबर ठगी और ऑनलाइन जुए के नेटवर्क का पर्दाफाश (ETV Bharat)