नूंह में 7 गो-तस्कर गिरफ्तार, तीन पिकअप से जब्त हुईं 7 गायें, एक मोटरसाइकिल से 70 किलो गोमांस बरामद

नूंह पुलिस ने 7 गो-तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की है.

Nuh Police Bust Cow Smuggling
नूंह में 7 गो-तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 9, 2026 at 3:30 PM IST

नूंह: जिले में पुलिस ने गौ-तस्करी और अवैध गो-हत्या के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है. इन मामलों में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. कार्रवाई के दौरान पुलिसने तीन पिकअप वाहनों से 7 गोवंश जब्त किए. साथ ही एक मोटरसाइकिल से लगभग 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया. इसके अलावा पुलिस ने कई मोबाइल फोन, नकदी और औजार भी कब्जे में लिए हैं.

तीन पिकअप से 7 गायें बरामद: इस बारे में डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि, "पहले मामले में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि राजस्थान से हरियाणा की ओर गौधन ले जा रही तीन पिकअप गाड़ियां बॉम्बे एक्सप्रेस-वे से गुजर रही हैं. सूचना के आधार पर गांव बावनढेड़ी के पास नाकाबंदी की गई. पुलिस को देखकर आरोपी गाड़ियां भागने लगे, लेकिन तीनों वाहनों को रोक लिया गया. गाड़ियों से कुल 7 गायें बरामद हुईं, जो रस्सियों से बंधी हुई थीं. इस कार्रवाई में छह आरोपी गिरफ्तार किए गए. गिरफ्तार आरोपियों में साजिद, सैकुल, अकबर, संजय , ललित कुमार, इरसाद शामिल हैं."

नूंह में गोतस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

मुकदमा दर्ज: डीएसपी अजायब सिंह ने आगे बताया कि, "पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन और लगभग 27,450 रुपये नकद भी बरामद किए. गोवंश के कोई वैध कागजात या फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिले. मामले में हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गोहत्या निषेध अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है."

मोटरसाइकिल से 70 किलो प्रतिबंधित मांस: डीएसपी अजायब सिंह ने कहा, "दूसरे मामले में पुलिस को सूचना मिली कि नूंह निवासी युनुस मोटरसाइकिल पर खुर्जी में प्रतिबंधित मांस बेचने जा रहा है. पुलिस ने दिहाना कच्चे रास्ते पर दबिश दी. अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने लगा और गिर गया. उसकी मोटरसाइकिल से 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस, एक खुर्जी, छुरी और कुल्हाड़ी बरामद हुई. युनुस पर भी मुकदमा दर्ज किया गया."

न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी: डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है. उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई जिले में गौ-तस्करी और अवैध गोहत्या पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए एक मजबूत संदेश है.

