नूंह में 7 गो-तस्कर गिरफ्तार, तीन पिकअप से जब्त हुईं 7 गायें, एक मोटरसाइकिल से 70 किलो गोमांस बरामद

नूंह: जिले में पुलिस ने गौ-तस्करी और अवैध गो-हत्या के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है. इन मामलों में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. कार्रवाई के दौरान पुलिसने तीन पिकअप वाहनों से 7 गोवंश जब्त किए. साथ ही एक मोटरसाइकिल से लगभग 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया. इसके अलावा पुलिस ने कई मोबाइल फोन, नकदी और औजार भी कब्जे में लिए हैं. तीन पिकअप से 7 गायें बरामद: इस बारे में डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि, "पहले मामले में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि राजस्थान से हरियाणा की ओर गौधन ले जा रही तीन पिकअप गाड़ियां बॉम्बे एक्सप्रेस-वे से गुजर रही हैं. सूचना के आधार पर गांव बावनढेड़ी के पास नाकाबंदी की गई. पुलिस को देखकर आरोपी गाड़ियां भागने लगे, लेकिन तीनों वाहनों को रोक लिया गया. गाड़ियों से कुल 7 गायें बरामद हुईं, जो रस्सियों से बंधी हुई थीं. इस कार्रवाई में छह आरोपी गिरफ्तार किए गए. गिरफ्तार आरोपियों में साजिद, सैकुल, अकबर, संजय , ललित कुमार, इरसाद शामिल हैं." नूंह में गोतस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)