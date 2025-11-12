ETV Bharat / state

साइबर फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई, नूंह पुलिस ने बिहार और यूपी के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

12 सितंबर को पुन्हाना शिकरावा रोड पर हुई थी कार्रवाईः पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई साइबर थाने में दर्ज एक केस के तहत की गई है. मामले में कार्रवाई की शुरुआत इंस्पेक्टर चन्द्रभान सिंह की टीम द्वारा की गई थी, जिन्होंने गत 12 सितंबर को पुन्हाना-शिकरावा रोड, रहीड़ा के पास एक खाली पड़ी दुकान पर छापा मारकर तीन साइबर ठगों जिनमें सगे भाइयों निजामुद्दीन, जमालुद्दीन निवासी हवेलिया मोहल्ला, बीसरू थाना बिछोर और शाहिद (पुत्र यूसुफ) फरीदाबाद के बदखल निवासी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

नूंहः जिले की साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी और फर्जी बैंक खातों के जरिये धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) में लिप्त दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

फर्जीवाड़े से जुड़ी कई सामग्री बरामदः छापे के दौरान आरोपियों से फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल फोन, वॉलेट, और संदिग्ध व्हाट्सएप चैट्स बरामद की गई थी. जांच में पाया गया कि ये लोग व्हाट्सएप, फेक सोशल मीडिया अकाउंट और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल कर ऑनलाइन ठगी करते थे. जांच के दौरान शाहिद से बरामद मोबाइल में एक एक्सिस बैंक खाता मिला, जो श्रीनिवास सिंह, निवासी 33 फीट रोड, संजय कॉलोनी, फरीदाबाद के नाम पर पंजीकृत था. बैंक रिकॉर्ड से पता चला कि इस खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन ठगी में उपयोग हुआ है. बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार खाते से जुड़ी तीन साइबर पोर्टल पर कई शिकायतें अलग-अलग राज्यों से दर्ज पाई गईं.

बेटा करता था पिता के खाते का उपयोगः शिकायतों में भिवानी से दो हजार रुपये, सेनापति मणिपुर से 28 हजार, राजूर अहमदनगर, महाराष्ट्र से दो लाख 14 हजार 47 रुपये की ठगी का खुलासा हुआ. जब खाता धारक श्रीनिवास सिंह से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि वे अनपढ़ हैं और उनका खाता उनके बेटे सुनील द्वारा उपयोग किया जाता है. इसके बाद पुलिस ने सुनील (पुत्र श्रीनिवास) बसाव कला गांव निवासी को बिहार के बक्सर जिले निवासी को गिरफ्तार किया गया, जो फरीदाबाद जिले के 33 फीट रोड, शाहिद नगर, संजय कॉलोनी का वर्तमान (हाल) निवासी है.

दोनों आरोपी फर्जी बैंक खातों के जरिए करते थे राशि ट्रांसफरः नूंह एसपी आयुष यादव ने बताया कि "पूछताछ के दौरान सुनील ने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता के नाम से बने बैंक खाते को 3500 रुपये में अपने साथी आरोपी विपिन कुमार को बेचा था. इसी आधार पर पुलिस ने विपिन कुमार (पुत्र छेदीलाल) को गिरफ्तार किया जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के मानपुर का मूल निवासी है. हाल में वह फरीदाबाद जिले के एस.जी.एम नगर स्थित E - 593 में रहता है. जांच में यह भी पाया गया कि ये दोनों आरोपी पहले से गिरफ्तार साइबर गैंग के संपर्क में थे और फर्जी बैंक खातों के जरिये ठगी की राशि ट्रांसफर करने का काम करते थे."