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नूंह में शादी में थार पर स्टंट पड़ा भारी, 8 युवकों पर पुलिस की कार्रवाई, दो गाड़ियां जब्त

शादी में थार पर स्टंट पड़ा भारी ( ETV Bharat )

नूंह: जिला पुलिस ने शादी में वाहनों की छत पर चढ़कर हुड़दंग और स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने आठ युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में इस्तेमाल की गई दो थार गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है. पुलिस का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है. ये यातायात नियमों का खुला उल्लंघन हैं. "सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा": इस पूरे मामले में मीडिया से बातचीत के दौरान फिरोजपुर झिरका के डीएसपी हरदीप सिंह ने कहा कि, "शादी समारोहों और अन्य आयोजनों में कुछ युवा वाहनों की छत पर चढ़कर नाच-गाना और स्टंटबाजी करते हैं, जो न केवल कानून के विरुद्ध है बल्कि उनकी तथा अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है. युवाओं को ऐसे कृत्यों से बचते हुए सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए. प्रशासन की नजर लगातार ऐसे मामलों पर है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी." नूंह में शादी में थार पर स्टंट (ETV Bharat)