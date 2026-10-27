नूंह के नाजिम खान बने एडीए, गांव बिसरू में हुआ जोरदार स्वागत, बोले- "मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा"
नूंह के बिसरू गांव निवासी नाजिम खान एडीए बने. गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने नाजिम का भव्य स्वागत किया.
Published : October 27, 2026 at 9:57 AM IST
नूंह: मेवात के गांव बिसरू निवासी नाजिम खान का असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (एडीए) के पद पर चयन होने के बाद सोमवार को गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. ग्रामीणों और परिजनों ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया. उनकी इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल रहा.
परिवार और ग्रामीणों को दिया सफलता का श्रेय: स्वागत के दौरान नाजिम खान ने अपनी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, "इस उपलब्धि में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है. गांव के लोगों ने भी मुझे काफी सहयोग दिया है. मैं अपनी सफलता से बेहद खुश हूं."
2017 से कर रहे थे न्यायिक सेवाओं की तैयारी: नाजिम खान ने बताया कि, "मैं फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत कर रहा हूं. साल 2017 से लगातार न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहा था. इस दौरान दो बार हरियाणा न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा तक पहुंचा और हिमाचल न्यायिक सेवा की परीक्षा में भी शामिल हुआ. मेरा सपना जज बनने का था, लेकिन अब एडीए के पद पर चयन को मैं एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता हूं."
असफलताओं से नहीं मानी हार: अपनी तैयारी के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि, "मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता. शायद मेरी तैयारी में कहीं कोई कमी रह गई थी, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा. मैं युवाओं से यही कहूंगा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है. इसके बाद पूरी लगन और निरंतरता के साथ मेहनत करनी चाहिए. मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और लगातार प्रयास करने से सफलता का रास्ता जरूर निकलता है."
मेवात के बच्चों को पढ़ाने पर दिया जोर: नाजिम खान ने आगे कहा कि, "मेवात देश के कम विकसित क्षेत्रों में से एक है, लेकिन यहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. मैं चाहता हूं कि मेवात का हर बच्चा पढ़े और मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंचे. मेरी अभिभावकों से अपील है कि आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दें. जरूरत पड़ने पर बचत करके भी उनकी पढ़ाई जारी रखें. सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं और बच्चों का भविष्य संवारने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है."
सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की अपील: नाजिम खान ने गांव के जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार लोगों से सरकारी स्कूलों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि, "शिक्षा के प्रति सामूहिक प्रयास किए जाएं, ताकि गांव के बच्चे आगे बढ़ें और क्षेत्र का नाम रोशन करें. मेरे गांव की दो बेटियां पहले न्यायिक सेवा में चयनित हो चुकी हैं. उनसे मुझे प्रेरणा मिली. साथ ही वरिष्ठ साथियों की सलाह और प्रोत्साहन ने भी तैयारी के दौरान हौसला बढ़ाया."
पिता हुआ गर्वित: वहीं, नाजिम के पिता सम्मन कुरैशी ने बेटे पर गर्व जताते हुए कहा कि, "बहुत अच्छा लगा. मैं यही चाहता हूं कि हर कोई अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें, ताकि वो आगे बढ़ें. मेरी कोशिश तो यही है कि भले मैंने पूरी जिन्दगी मजदूरी की लेकिन मेरे बच्चे यूं ही आगे बढ़ते रहे. कभी किसी के साथ गलत न करें. सही का साथ दें." वहीं, गांव के वकील शाहिद ने कहा कि, "हमारी विरादरी में खुशी का माहौल है. हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे गांव का लड़का इस पद पर पहुंचा है. हमें गर्व महसूस हो रहा है. हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए. लोगों से अपील है कि खुद भले एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओं."
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