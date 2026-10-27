ETV Bharat / state

नूंह के नाजिम खान बने एडीए, गांव बिसरू में हुआ जोरदार स्वागत, बोले- "मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा"

नूंह के नाजिम खान बने एडीए ( ETV Bharat )

नूंह: मेवात के गांव बिसरू निवासी नाजिम खान का असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (एडीए) के पद पर चयन होने के बाद सोमवार को गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. ग्रामीणों और परिजनों ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया. उनकी इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल रहा.

परिवार और ग्रामीणों को दिया सफलता का श्रेय: स्वागत के दौरान नाजिम खान ने अपनी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, "इस उपलब्धि में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है. गांव के लोगों ने भी मुझे काफी सहयोग दिया है. मैं अपनी सफलता से बेहद खुश हूं."

2017 से कर रहे थे न्यायिक सेवाओं की तैयारी: नाजिम खान ने बताया कि, "मैं फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत कर रहा हूं. साल 2017 से लगातार न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहा था. इस दौरान दो बार हरियाणा न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा तक पहुंचा और हिमाचल न्यायिक सेवा की परीक्षा में भी शामिल हुआ. मेरा सपना जज बनने का था, लेकिन अब एडीए के पद पर चयन को मैं एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता हूं." नूंह के बिसरू गांव निवासी नाजिम खान एडीए बने (ETV Bharat) असफलताओं से नहीं मानी हार: अपनी तैयारी के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि, "मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता. शायद मेरी तैयारी में कहीं कोई कमी रह गई थी, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा. मैं युवाओं से यही कहूंगा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है. इसके बाद पूरी लगन और निरंतरता के साथ मेहनत करनी चाहिए. मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और लगातार प्रयास करने से सफलता का रास्ता जरूर निकलता है." नाजिम खान बने एडीए, गांव बिसरू में हुआ जोरदार स्वागत (ETV Bharat)